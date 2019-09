Kärpät pidensi alle 18-vuotiaiden maailmanmestarimaalivahdin sopimusta

Jääkiekon Liigassa toisena oleva Oulun Kärpät teki kahden vuoden jatkosopimuksen 19-vuotiaan maalivahti Justus Annusen kanssa. Sopimus kestää kauden 2021–22 loppuun saakka.

– Justus on erittäin lahjakas nuori maalivahti, jonka peli on ollut hyvällä tasolla Liigassa ja CHL:ssä. Hän on alueen kasvatti, jonka toivotaan olevan vielä vuosia meidän maalivahtimme. Hänellä on NHL-varaus, ja aika näyttää, milloin hän on sinne menossa, Kärppien urheilutoimenjohtaja Harri Aho kertoi tiedotteessa.

Keväällä 2018 Annunen torjui Suomen alle 18-vuotiaiden maajoukkueen maailmanmestariksi. Pari kuukautta myöhemmin Colorado varasi hänet NHL:ään kolmannella kierroksella. Tällä kaudella Annunen kuuluu alle 20-vuotiaiden maajoukkueen pelaajarinkiin.