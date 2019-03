Kärpät pilasi Eric Perrinin juhlaillan

Jyväskylässä nähtiin perjantaina tunteikas jääkiekkoilta, kun 43-vuotias Eric Perrin pelasi uransa viimeisen kotiottelun runkosarjassa. Sarjakärki Oulun Kärpät kuitenkin pilasi osaltaan Perrinin pitkän uran päätöspelin voittamalla maalein 4–1.

– On vähättelyä sanoa, että tämä oli tunteikas ilta. Tämä oli paljon enemmän. Olen kuitenkin onnellinen, että pystyn lopettamaan urani niin kuin haluan. Tahdoin pelata vielä vuoden JYPissä. Tämä ilta osoitti, että se oli oikea valinta, Perrin tunnelmoi.

– Seura ja JYPin fanit ovat antaneet minulle niin uskomattoman paljon. Koko perheeni ja vanhemmat olivat katsomossa ja se teki tästä illasta vielä erityisemmän, yhteensä seitsemän kauden ajan JYPiä edustanut Perrin jatkoi.

Kärpät ratkaisi ottelun toisessa erässä nousemalla tappioasemasta 3–1-johtoon Jussi Jokisen, Michal Kristofin ja Nicklas Lasun maaleilla. Päätöserässä Kärpille onnistui vielä Atte Ohtamaa. JYPin ainokaisen sutaisi ottelun alussa Anton Stråka.

– Eki on hieno ihminen ja mahtava pelaaja, ihan timanttia kaiken kaikkiaan. On ollut etuoikeus pelata häntä vastaan ja hänen kanssaan. Hän on aina isolla sydämellä pelissä mukana ja on varmasti antanut JYPille paljon hienoja muistoja, Kärppien kokenut Lasse Kukkonen ylisti illan päätähteä.

Tappiostaan huolimatta JYP säilytti asemansa viimeisellä pudotuspelipaikalla.