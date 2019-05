Kärpät vahvisti Pesosen sopimuksen – maailmanmestari palaa Ouluun

Jääkiekon Liigassa toiseksi sijoittunut Kärpät vahvisti hyökkääjä Janne Pesosen paluun Ouluun. Ilta-Sanomat kertoi sopimuksesta jo kaksi viikkoa sitten, mutta Kärpät tiedotti asiasta vasta nyt.

– Janne on edelleen kansainvälisen tason pelaaja, ja hän istuu luotettavana ja vastuullisena pelaajana hyvin tulevan kauden kokoonpanoomme. "Pessi" on monipuolinen pelaaja, joka pystyy pelaamaan sekä keskellä että laidassa, mikä on iso plussa, urheilutoimenjohtaja Harri Aho kertoi Kärppien verkkosivuilla.

Pesonen oli vuonna 2011 yksi avainpelaajista, kun Suomi saavutti maailmanmestaruuden. Kärpissä hän saavutti vuosina 2004–2008 neljä Suomen mestaruutta. Lisäksi hänellä on Ruotsin ja KHL:n mestaruudet.

Kuluneella kaudella Pesonen, 37, edusti Ruotsin pääsarjassa Växjö Lakersia ja teki 42 runkosarjaottelussa pisteet 17+13=30.