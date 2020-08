Kärryiltä putoamista pelännyt harrastaja peittosi ammattilaiset Vermossa

Lietolaisen Jukka Lintulan kisa Vermon keskiviikkoraveissa I Keep My Wordin kanssa ei olisi paremmin voinut sujua, kun Lintula pysyi uusien kärryjensä kyydissä startista maaliin ja pääsi tuulettamaan täysosumaa yllättäjänä.

Jukka Lintulan kilpailu I Keep My Wordin kanssa ei käynnistynyt toivotusti, kun valjakko juuttui haastavalle juoksupaikalle toiselle ilman vetoapua.

Puolimatkassa Lintulalle ja hänen tammalleen oli kiertämässä vetoapu eteen, mutta Lintula suojeli juoksupaikkaansa päättäväisesti. Se kannatti, sillä I Keep My Word hankki keulahevosesta otteen maalisuoralla ja jyräsi parhaaksi.

Lintula laittoi omistamansa I Keep My Wordin perään ensimmäistä kertaa jenkkityyliset kärryt, joista ajaminen hirvitti harvemmin kilpaa ajavaa ravimiestä.

– Lähinnä suurin pelko oli, että pysyykö mies täällä kyydissä, mutta pysyi, hän nauroi radan voittajahaastattelussa.

Saarijärveltä kajahti

Kovalla tahdilla menestystä kaviourilla niittävä Kimmo Ahola teki huippureissun Vermon raveihin, kun kahden valmennettavan kanssa tuli yhtä monta täysosumaa.

Aholan tallin ensimmäinen ykköstila tuli tallipäällikön itsensä naruttelemana, kun Ahola osallistui Redemptionin kanssa amatööriohjastajien SM-liigan osakilpailuun. Hän karautti suojattinsa kärkipaikalle, josta hallitsi lähtöä maaliin saakka.

Saarijärveläiselle Aholalle napsahti toinen tikku, kun Hannu Torvisen ohjastama Thai Profit jatkoi vakuuttavia suorituksiaan kaviourilla. Thai Profit jyräsi voittoon johtohevosen rinnalta.

– Hevonen on mahtavassa kunnossa. Välillä olen sitä ajellut, ja tuntuu että se on koko ajan ollut mahtavan hyvä, että kunto on pysynyt yllä koko ajan, Torvinen ylisti Thai Profitia.

Eri-Aaronin Patsaskilpailu päättyi Teemu Okkolinin suojatin Arkenttiinan ykköstilaan. Toto65-voittoihin ylsivät myös Muscleman, Comway Cotter ja Poetry In Motion. Täysosumalla voitti 943,17 euroa, viidellä oikein sai 16,43 e.