Käsittämättömässä vireessä oleva Pukki nousi maalipörssin kärkeen

Teemu Pukin maalivainu jalkapallon Englannin mestaruussarjassa on tällä hetkellä vertaansa vailla. Suomalaishyökkääjä nousi kahden maalinsa turvin yksin sarjan maalipörssin kärkeen, kun Norwich murskasi lauantaina vieraskentällä Boltonin 4–0.

Kotkalainen on tehnyt mestaruussarjassa tällä kaudella 23 maalia ja nousi maalipörssissä yhdellä osumalla ohi Sheffield Unitedin Billy Sharpin, joka istui lauantaina penkillä. Pukki on onnistunut maalinteossa kuudessa ottelussa peräkkäin. Näissä kuudessa ottelussa hän on viimeistellyt mykistävät kahdeksan maalia.

Maaliensa lisäksi Pukki tarjoili Boltonia vastaan yhden maalisyötön ja hankki 4–0-tilanteessa Norwichille rangaistuspotkun, jonka keskikenttäpelaaja Kenny McLean tuhri.

Keskiviikkona Prestonin vieraana kompuroinut Norwich nousi voitolla takaisin sarjan kärkeen. Se johtaa kahdella pisteellä Sheffield Unitedia ja ottelun vähemmän pelannut Leedsiä.