KPV:n pitkä odotus päättyi – Kalle Multasen maali ratkaisi liigapaikan

Kokkolan Pallo-Veikot pelaa ensi kaudella miesten jalkapalloliigassa. Sarjanousu varmistui lauantaina Turun Kupittaalla, kun KPV pelasi 1–1-tasapelin Turun Palloseuraa vastaan toisessa karsintapelissä.

Ensimmäinen osaottelu keskiviikkona Kokkolassa päättyi maalittomaan tasapeliin, joten KPV:n nousu ratkesi vierasmaalisäännön perusteella. TPS putosi Ykköseen vuoden pääsarjavierailun jälkeen.

TPS:n kapteeni Sami Rähmönen vei kotijoukkueen johtoon 19 minuutin pelin jälkeen. Rähmönen sijoitti KPV:n maalivahdista kimmonneen pallon varmasti sisään.

KPV:n tasoitusosuma tuli avausjakson lopulla erikoistilanteesta. Patrick Byskatan vapaapotku kimposi ylärimasta Kalle Multaselle, joka oli aivan vapaana maalin edessä. Multasen puskumaali riitti lopulta KPV:lle nousuun.

– Tiesimme vierasmaalin merkityksen, ja siksi toinen jakso meni puolustuspeliksi, totesi Multanen, joka nousi kaudella Ykkösen kaikkien aikojen maalintekijäpörssin kärkeen 87 osumallaan.

– Koko kauden Kokkolassa on ollut selvää nousuhuumaa. Nyt tavoite saavutettiin, ja pääsarjapaikalla on suuri merkitys Kokkolan kaupungille, Multanen arvioi.

KPV:n päävalmentaja Jarmo Korhonen oli yhtä hymyä sarjanousun varmistuttua.

– Meillä on ollut valtava määrä vastoinkäymisiä kauden aikana. Nousu ei tullut helpolla, mutta nyt on riemun aika, Korhonen hehkutti.

Edellisen kerran KPV on pelannut miesten pääsarjassa 1990. Seura nousi Ykköseen kauden 2015 päätteeksi, ja siitä asti tavoitteena on ollut nousu ylimmälle sarjatasolle.

KPV on kerran voittanut Suomen mestaruuden, ja mestaruusjuhlista tulee ensi vuonna kuluneeksi 50 vuotta.

Laurikainen jättää Ykköseen putoavan TPS:n

TPS:n päävalmentaja Mika Laurikainen oli ottelun jälkeen pettynyt mies.

– Meillä oli paljon maalipaikkoja, mutta ratkaisuyritykset olivat jälleen tehottomia, Laurikainen harmitteli.

Toisella jaksolla paras sauma voitto-osumaan oli TPS:n Riku Sjöroosilla, joka laukoi lähietäisyydeltä maalin yli.

– Raskas viiden vuoden rupeama on nyt takana. Olo on täysin tyhjä, enkä jatka enää TPS:n päävalmentajana, vaikka sopimustani on jäljellä, Laurikainen totesi.