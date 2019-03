KaDy aloittaa tänään Futsal-Liigan välierät kotiotteluilla – Yllätysvalmis ja tulivoimainen Someron Voima haastaa mestarisuosikin

Kampuksen Dynamo selvitti Futsal-Liigan puolivälierissä tieltään valkeakoskelaisen Mad Maxin odotetusti kolmessa ottelussa. Kun KaDy voitti ensin kaksi kotiotteluaan ja viime lauantaina myös vieraissa, etenivät jyväskyläläiset välieriin puhtaasti otteluvoitoin 3-0.



Puolivälieräottelut päättyivät KaDyn eduksi lukemilla 3–2, 6–0 ja 1–4. Tehot puolivälierissä jakautuivat tasaisesti, sillä maalitilastoon nimensä sai kahdeksan eri KaDy-nimeä. Useimmin Mad Maxia kuritti serbialaisvahvistus Kristijan Radin, neljällä osumalla. Kapteeni Mikko Kytölä ja brasilialainen Newton Jr. osuivat kahdesti. Myös tuore portugalilaisvahvistus David Parente sai debyyttimaalinsa KaDy-paidassa osuttuaan heti ensimmäisessä puolivälierässä.



– Vähän yllätti, miten vaisusti Mad Max puolivälierissä prässäsi. Muuten aika odotetusti puolivälierät kuitenkin menivät ja olivat hyviä valmistavia otteluita välierävaihetta ajatellen, kuvailee KaDyn ja Suomen maajoukkueen maalivahti Juha-Matti Savolainen.



Välieräsarja alkaa tänään

Välierät Someron Voimaa vastaan alkavat tänään. Niissä pelataan samaan tyyliin kuin puolivälierissä. Niinpä KaDy pelaa kotisalissaan Jyväskylän Monitoimitalolla sekä lauantaina että sunnuntaina. Seuraavana viikonloppuna sarja jatkuu Somerolla. Finaalipaikkaan vaaditaan kolme voittoa.



SoVo väänsi puolivälierissä pitkän kaavan kautta Sievi Futsalia vastaan edeten lopulta välieriin voitoin 3-2. Välierissä KaDy saa todella olla hereillä, sillä somerolaiset antoivat runkosarjan päätöskierroksella myrskyvaroituksen. Silloin SoVo haki Jyväskylän Monnarilta voiton lukemilla 3-9.



– Se oli sekä työtapaturma meiltä että SoVon hyvyyttä. Eivät he sattumalta ole välierissä tai voittaneet Sievin tasoista porukkaa kolmea kertaa, kommentoi Savolainen.



SoVo on tunnettu ennen kaikkea hyökkäysvoimastaan, mutta repaleinen puolustaminen on aiemmilla kausilla estänyt kovimman menestyksen.



– SoVo on samantyylinen joukkue nytkin, mutta mitä katselin heidän Sievi-otteluitaan, onnistuivat myös puolustamaan melko tasapainoisesti, Savolainen tuumii.



Tällä kaudella Futsal-Liigan runkosarjassa pistepörssin kaksi kovinta löytyivät somerolaisten ryhmästä. Gesim Voca iski hurjat 65 tehopistettä Mergim Bushin säestäessä 41 pisteellä. Lisäksi SoVo sai kovan lisäyksen hyökkäykseensä runkosarjan lopussa, kun Arber Istrefi palasi joukkueen riveihin vapauduttuaan vedonlyöntiepäselvyyksistä saadusta pelikiellosta.



– SoVo on joukkue, joka hyökkää terävästi vastaiskuissa ja käyttää yleensä paikkansa tehokkaasti. Maalivahdin näkökulmasta on ihan sama, keneltä vastustajalta se laukaus tulee, mutta toki Voca ja Istrefi lienevät ne vaarallisimmat kaverit vastustajan riveissä, Savolainen toteaa.



Futsal-Liigan ensimmäinen välieräottelu KaDy – SoVo pelataan Jyväskylän Monitoimitalolla lauantaina 30.3. klo 16:00 ja toinen välieräottelu sunnuntaina 31.3. klo 16:00.