KaDylle arvottiin kinkkinen lohko Mestarien liigaan – vastassa hallitseva Ranskan mestari

Futsalin hallitseva Suomen mestari Kampuksen Dynamo pelaa Mestarien liigan karsintakierroksen Viron Viimsissä. KaDyn kanssa samassa lohkossa pelaavat Ranskan mestari Toulon Elite, KF Tirana Albaniasta sekä isäntämaan SMS Viimsi. Ottelut pelataan Viimsin kotiareenalla 27.8–1.9.

– Lohko on erittäin kinkkinen meille. Isoin syy siihen on se, että saimme mukaan kakkoskorin todennäköisesti vahvimman joukkueen eli Ranskan mestarin Toulon Elite Futsalin. Albanian joukkueella on puolestaan paljon kokemusta tästä kilpailusta, ja Viron Viimsi varmasti antaa isäntänä vastuksen kaikille, KaDy-kapteeni Mikko Kytölä kommentoi tiedotteessa.

Vain lohkovoittaja etenee Mestarien liigan varsinaiseen lohkovaiheeseen, jossa vastaan asettuvat varmuudella joukkueet Valko-Venäjältä ja Kosovosta.

– Jos onnistumme voittamaan karsintalohkon ja etenemään Main Roundille Valko-Venäjälle, on meillä siellä mahdollisuudet edetä jopa Elite Roundille asti. Oletan, että Kosovon ja Valko-Venäjän mestareiden lisäksi kohtaisimme siellä Hollannin Hovocubon, Kytölä spekuloi.

KaDyn tulevan kauden kokoonpanoa ei ole vielä julkistettu.

– Sanomattakin on selvää että vaihtuvuus on jälleen kerran suurta. Näin ollen aloitamme jälleen uudesta lähtöruudusta, ja siksi meillä on edessä paljon töitä seuraavan puolentoista kuukauden aikana, Kytölä ennakoi.