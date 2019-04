KaDyn kulta ei jää kiinni ainakaan David Parenten motivaatiosta – vaihtoi Kalifornian auringon Jyväskylän maaliskuuhun

Monilla Suomeen saapuvilla palloilulajien ulkomaalaisvahvistuksilla on hyvinkin värikäs tausta. Kampuksen Dynamon portugalilaisen David Jose Devignaud Parenten pelaajahistoria ei ehkä ole kaikkein eksoottisin, mutta omalla tavallaan hyvin kiinnostava. Miehellä on nimittäin heittää pöytään yksi ”valttikortti”, jota harvalta Suomessa pelanneelta ammattilaiselta löytyy.

Kotimaassaan Parente, 32, on pelannut lapsesta asti futsalia eri sarjatasoilla, ja hän on tehnyt sinänsä normaalit visiitit Kreikkaan ja Englantiin. Mutta Parente on pelannut reilun kolmen kauden ajan myös kaukalojalkapalloa USA:ssa.

Suomessa lähes tuntemattomalla lajilla on Yhdysvalloissa oma pääsarja, Major Arena Soccer League, ja sitä pelataan isojen areenojen jääkiekkokaukaloissa. Tällä kaudella sarjan yleisömagneetti San Diego Sockers veti kotiotteluihinsa keskimäärin noin 4 200 katsojaa.

Kauden 2013–14 Parente edusti MASL-liigassa Tulsa Revolutionia, josta siirtyi seuraavaksi kaudeksi sarjan siihenastisen historian suurimmalla siirtosummalla texasilaisen Oxford City FC:n riveihin ja allekirjoitti viisivuotisen sopimuksen. Seuran omistajalle ilmaantui kuitenkin odottamattomia talousongelmia, ja seuraavan kauden Parente vietti Meksikon puolella samaa liigaa pelanneen Soles de Sonoran riveissä.

Siellä Parente koki myös yhden tähänastisen uransa huippuhetkistä.

– Pelasimme finaaleissa Baltimorea vastaan. Vieraspelissä oli virallisesti noin 8 000 katsojaa, mutta minulle kerrottiin, että yleisöä oli noin 10 000. Iso areena oli aivan täynnä, Parente kertoo.

– Minua viehätti MASL:ssä erityisesti juuri se, että pääsin pelaamaan suurten yleisöjen eteen. Peli itsessään on paljon nopeampaa kuin futsal, pelialue on isompi ja sitä pelataan viidellä pelaajalla ja maalivahdilla. Parin minuutin vaihdon jälkeen on aina paljon väsyneempi kuin futsalissa. Pallo on futsal-pallon ja jalkapallon välimuoto, Parente kertoo.

Lähes suoraan USA:n kaukaloista, tarkemmin Kaliforniasta Ontario Furyn joukkueesta, Parente saapui myös maaliskuussa Suomeen, Jyväskylään ja Monitoimitalon parketille. Moni olisi valmis maksamaan paljon voidakseen tehdä vastakkaisen liikkeen, mutta Parentea motivoivat aivan muut asiat kuin Kalifornian aurinko.

– Halusin pelata mestaruudesta, sillä en ole ikinä voittanut mitään. Kaksi vuotta sitten hävisimme Fabril Barreiron kanssa Portugalin cup-finaalin Sporting Lissabonille, hän kertoo.

KaDyn päävalmentaja Vasko Vujovic oli valmentanut Parentea Kreikan futsal-liigan FC Gypaetusissa kaudella 2010–11.

– Hän halusi minut tänne jo joulukuussa, mutten voinut lähteä. Maaliskuussa hän sitten pyysi minua mukaan pudotuspeleihin, ja pääsin tulemaan, Parente kertoo.

Kapteeni Mikko Kytölän mukaan Parente tuli Dynamoon ensisijaisesti tuomaan leveyttä materiaaliin.

– Tärkein tavoite oli saada jaettua peliminuutteja isommalle porukalle. Siinä David on ollut iso apu jo sinällään. Kaavailimme, että hän toimii paljon pivotina (hyökkääjänä) ja suojaa ja jakelee palloa, mutta hän on myös rakentanut paljon peliä ja tehnyt maaleja. Melko monipuolisesta pelaajasta on kyse, Kytölä kehaisee.

Ennen Ontariota Parente pelasi tämän kauden alussa marraskuuhun asti Portugalin futsal-liigan AD Fundaossa, mutta vastuu ja maalit jäivät vähiin. KaDyssä hän ehti pelata vain yhden runkosarjan ottelun, ja nyt takana ovat myös puolivälierä- ja välieräsarjat.

Välierien aikaan Parente kertoi olevansa ”noin 80-prosenttisesti” sisällä KaDyn systeemeissä ja pelitavassa.

– Olin pelannut viimeksi kaukalosocceria, joka on täysin erilaista. Ja uuteen joukkueeseen sopeutuminen vie aina aikansa. Päivä päivältä sopeudun paremmin, hän kuvailee.

Pudotuspelien seitsemässä ottelussa Parente on tehnyt seitsemän maalia ja syöttänyt kolme.

– En laske maalejani, sillä haluan auttaa joukkuetta voittamaan. Olemme henkisesti erittäin latautuneita ja keskittyneitä, ja tiedämme, mitä haluamme. Taistelemme yhdessä kuin perhe, hän vakuuttaa.

– Ja voitte uskoa, että olen erittäin motivoitunut voittamaan mestaruuden!