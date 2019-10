Kaapo Kakko jäi vaille tehoja mutta teki vaikutuksen NHL-debyytissään

Kaapo Kakko jäi vaille tehomerkintöjä NHL-debyytissään, mutta teki vaikutuksen joukkuetovereihinsa ja Rangersin päävalmentajaan David Quinniin, kun Rangers kukisti Winnipeg Jetsin 6–4. Kakko sai peliaikaa runsaat 15 minuuttia, josta 2.19 minuuttia oli ylivoimaa.

Kakon mailasta lähti neljä laukausta, joista kolme kohti maalia.

– Toivottavasti pystyn tekemään maalin ensi kerralla, Kakko sanoi New York Postille.

Kakko, 18, sai äänekkäät suosionosoitukset Rangersin kotiyleisöltä.

– Se oli todella hyvä tunne. Se oli todella mukavaa. Olin innostunut ennen peliä ja hiukan hermostunut, Kakko sanoi.

Jos Kakko oli hermostunut, se ei näkynyt ulospäin.

– Hän näyttää tyyneltä. Hän ei näytä tunteitaan. Rehellisesti sanottuna en usko, että hän hermostuu. Vaikka Kaapo ei ole olisi loistava joinakin iltoina, hän ei ole huono. Se tekee hänestä ammattilaisen. En usko, että hänellä on huonoja iltoja. Uskon, että "OK" on hänen huono iltansa. Ja jos näin on, hänen urastaan tulee hitonmoinen, Rangersin päävalmentaja David Quinn sanoi.

Joukkuekaveri Mika Zibanejad sanoi Kakon vaikuttaneen rauhalliselta NHL-avauksessaan.

– Hänen itsetuntonsa on oikealla tavalla korkealla. Odotan, että saan katsoa häntä ja pelata hänen kanssaan, kun hänen uransa etenee, Zibanejad sanoi.