Kaapo Kakon joukkue vahvistui rytinällä, New York Rangers kiinnitti Panarinin

Venäläinen jääkiekkohyökkääjä Artemi Panarin on tehnyt sopimuksen NHL-seura New York Rangersin kanssa, kertoo kanadalaismedia TSN. Lähteen mukaan Panarinin sopimuksen kesto on seitsemän vuotta, ja laitahyökkääjä tienaa yhdestä kaudesta keskimäärin 11,6 miljoonaa dollaria eli noin 10,2 miljoonaa euroa.

Panarin, 27, oli tämän kesän pelaajamarkkinoiden tavoitelluin pelaaja. Tähtihyökkääjä teki viime kaudella Columbuksessa 79 ottelussa tehopisteet 28+59=87. Panarin on pelannut NHL:ssä neljä kautta ja tehnyt jokaisella kaudella yli 25 maalia.

Kaapo Kakko varattiin juhannuksena New York Rangersiin NHL:n varaustilaisuudessa.

Suomalaisten tähdittämälle Nashvillelle huippuvahvistus

Jääkiekkoilija Matt Duchene siirtyy NHL-seura Nashville Predatorsiin seitsemänvuotisella sopimuksella, kertoo kanadalaismedia TSN. Hyökkääjän sopimuksen kokonaisarvon kerrotaan olevan 56 miljoonaa dollaria eli vajaat 50 miljoonaa euroa.

Kanadalaishyökkääjä Duchene, 28, on vaihtanut viime vuosina useasti joukkuetta. Toissa kaudella Duchene siirtyi Coloradosta kesken kauden Ottawaan, josta Columbuksen GM Jarmo Kekäläinen hankki hyökkääjän vahvistamaan loppukaudeksi Columbusta. Columbuksessa Duchene pelasi vain 23 runkosarja- ja kymmenen pudotuspeliottelua.

Kymmenen kautta NHL:ssä pelannut Duchene on tehnyt parhaalla kaudellaan 70 tehopistettä. Kanadan maajoukkueessa Duchene on voittanut olympia- ja MM-kultaa.

Nashvillessa pelaavat suomalaiset maalivahdit Juuse Saros ja Pekka Rinne sekä hyökkääjät Miikka Salomäki ja Mikael Granlund.

Tähtimaalivahti Bobrovskista Barkovin seurakaveri

Jääkiekkoliiga NHL:n vapaiden pelaajamarkkinoiden tavoitelluin maalivahti Sergei Bobrovski siirtyy Florida Panthersiin. Florida vahvisti sopimuksen Twitterissä. Venäläismaalivahti on voittanut urallaan MM-kultaa, -hopeaa ja -pronssia. Lisäksi hänet on valittu kahdesti NHL:n parhaaksi maalivahdiksi.

Bobrovski, 30, on pelannut yhdeksän kautta NHL:ssä. Viime kaudella hän pelasi 62 ottelua, ja hänen torjuntaprosenttinsa oli 91,3.

Bobrovski oli kolmas tähtipelaaja, joka siirtyi Columbuksesta maanantaina uuteen joukkueeseen. Aiemmin muualle siirtyivät tähtihyökkääjät Artemi Panarin ja Matt Duchene.

Florida tarvitsi kipeästi uutta maalivahtia, kun kanadalaismaalivahti Roberto Luongo päätti uransa viime kauteen. Floridan kapteeni on suomalaishyökkääjä Aleksandr Barkov.