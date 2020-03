Kaatuvatko Ranskan ympäriajo ja Wimbledonin tennisturnaus? – Ranskan urheiluministeri väläytti mahdollisuutta ajaa Tour ilman katsojia

Maantiepyöräilyn Ranskan ympäriajo eli Tour de France kuuluu lukuisten urheiluihmisten kesän kohokohtiin, mutta nyt kilpailu on vaarassa koronaviruspandemian takia.

Päätöstä Tourin siirtämisestä tai peruuntumisesta ei ole vielä tehty. Ympäriajon on määrä alkaa 27. kesäkuuta ja päättyä 19. heinäkuuta.

– Tour on urheilumonumentti. Vielä on liian aikaista päättää. Meillä on tällä hetkellä kiireellisempi kamppailu taisteltavanamme, Ranskan urheiluministeri Roxana Maracineanu tviittasi.

Arvovaltaisen L'Equipe-lehden mukaan Ranskan hallitus pohtii Tourin järjestäjien kanssa mahdollisuutta ajaa kolmiviikkoinen kisa ilman katsojia.

Tourin järjestävän Amaury Sport Organisationin mukaan kilpailua seuraa paikan päällä vuosittain 10–12 miljoonaa ihmistä.

Maracineanu muistutti France Bleu -radiokanavalle, ettei Tour ole talousmielessä niin riippuvainen paikan päällä olevista katsojista kuin monet muut lajit.

Tourin etappien seuraamiseen ei tarvita pääsylippua, ja kilpailu televisioidaan eri puolille maapalloa.

Varteenotettavia vaihtoehtoja ovat myös Tourin siirtäminen, peruminen tai lyhentäminen kaksiviikkoiseksi kilpailuksi.

Kansainvälisen pyöräilyliiton UCI:n entinen puheenjohtaja Brian Cookson ehdotti keskiviikkona Cyclingnews-sivustolla, että kolme suurinta ympäriajoa – Italian, Ranskan, Espanjan – ajettaisiin tänä vuonna kaksiviikkoisina kilpailuina.

Toukokuulle kaavaillun Italian ympäriajon järjestäjät ovat ilmoittaneet, että kilpailu siirtyy. Mahdollinen uusi ajankohta ei ole tiedossa.

Cookcsonin ehdotuksessa lyhennetty Tour ajettaisiin heinäkuun loppu- tai elokuun alkupuolella.

Wimbledonin järjestäjillä hätäkokous

Myös toinen jokakesäinen suurtapahtuma eli tenniksen Wimbledonin mestaruusturnaus on vaarassa kaatua.

Turnauksen järjestävä All England Club pitää ensi viikolla hätäkokouksen koronavirusuhan takia, Guardian-lehti kertoi. Wimbledonin on määrä alkaa 29. kesäkuuta.

Tour ja Wimbledon ovat todella perinteikkäitä urheilutapahtumia. Ensimmäinen Ranskan ympäriajo järjestettiin 1903 ja Wimbledonin tennisturnaus 1877. Kumpikin on ollut tauolla vain maailmansotien aikana.