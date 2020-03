Kahdeksalla West Hamin pelaajalla on koronavirusoireita, Uruguayn jalkapalloliitto lomautti lähes 400 ihmistä pandemian vuoksi

Jalkapallon Englannin Valioliigassa pelaavan West Hamin varapuheenjohtaja Karren Bradyn mukaan kahdeksan seuran pelaajaa asetettiin omatoimiseen eristykseen sen jälkeen, kun näillä havaittiin lieviä koronavirusoireita.

"Hammers" on viimeisin Valioliigan seura, joka on joutunut koronaviruksen moukaroimaksi.

Aiemmin Arsenalin päävalmentaja Mikel Arteta ja Chelsean laituri Callum Hudson-Odoi sekä seitsemän nimeämätöntä Leicesterin pelaajaa ovat antaneet positiivisen näytteen koronavirustestissä. Arteta ja Hudson-Odoi ovat molemmat toipuneet taudista.

– Sanon helpottuneena, että heillä on ollut lieviä oireita ja heillä perheineen näyttää olevan kaikki hyvin, Brady avasi sanomalehti The Sunille West Hamin pelaajien tilannetta.

Valioliiga on keskeytetty ainakin 30. huhtikuuta asti. Brady toivoo, että kausi voisi jatkua ja ottelut pelattaisiin vaikka suljettujen ovien takana.

– Kun me kaikki Valioliigan seurat viimeksi juttelimme, päätimme jatkaa kautta niin pian kuin se on mahdollista. Ja pelit jatkuvat tarvittaessa heinäkuulle, että saamme kauden pelattua. Se on suunnitelma, ja sen haluamme toteuttaa, Brady sanoi.

– Se saattaa tarkoittaa sitä, että ottelut pitää pelata suljettujen ovien takana. Sitä kukaan ei haluaisi, etenkään pelaajat ja fanit, Brady pohdiskeli.

Uruguayssa lomautettujen joukossa konkaripäävalmentaja Tabarez

Uruguayn jalkapalloliitto jysäytti lauantaina kovan uutisen, kun se kertoi tiedotteessaan lähes koko henkilökunnan lomauttamisesta. Uruguaylaisten tiedotusvälineiden mukaan lomautus koskee lähes 400:aa henkilöä.

Ratkaisua perusteltiin koronaviruksen aiheuttamalla toimintatauolla.

– Koska lähes kaikki liiketoimintamme on lopetettu terveyskriisin vuoksi, hallitus on sitoutunut tekemään useita vaikeita päätöksiä jalkapalloliiton pitkäaikaisen toiminnan suojelemiseksi, tiedotteessa muotoiltiin.

Lomautettujen joukossa on esimerkiksi miesten maajoukkueen pitkäaikainen päävalmentaja Oscar Tabarez, 73, joka ehti toimia tehtävässä vuodesta 2006 alkaen. Tabarezin komennossa Uruguay muun muassa eteni MM-kilpailujen välieriin 2010 ja voitti seuraavana vuonna Copa American.

Tiedotteen mukaan jalkapalloliitto pitää tällä hetkellä yllä vain välttämättömimmät toiminnot.