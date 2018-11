Kahdella tappiolla aloittanut JPS kohtaa pohjoisen porukat – ”Maalien edustoilla homma vuotanut”

Jyväskylän Seudun Palloseuran tiivis alkukausi jääpallon Bandyliigassa jatkuu viikonloppuna kahdella kotiottelulla. Tänään Viitaniemeen saapuu vieraaksi OLS Oulusta ja sunnuntaina LRK Tornio.



JPS:n kausi on lähtenyt käyntiin kahdella hieman samantyyppisellä tappiolla. Sekä Kamppareiden vieraana Mikkelissä että kotijäällä Botniaa vastaan punapaidat pitivät palloa vastustajaansa enemmän. Hyökkäyksen tehottomuus ja puolustuspään virheet kuitenkin tarkoittavat, että pistetili näyttää toistaiseksi tyhjää.



-Maalien edustoilla homma on vuotanut. Omassa päässä olemme päästäneet liian helposti maaleja. Vastaavasti laadukkaita maalintekopaikkoja olemme itse saaneet riittävästi, mutta palloa ei ole saatu sisään, tiivistää JPS:n päävalmentaja Mika Hyppönen.



Kamppareille JPS hävisi lukemin 6-1 ja Botnialle 4-5. Joukkueen kokenein pelaaja Mikko Rytkönen iski Botniaa vastaan kahdesti. Nikke Tuhkanen on saalistanut kolme syöttöpinnaa.



Myös JPS:n tämän viikonlopun vastustajat ovat kahden kierroksen jälkeen nollakerhossa. OLS hävisi viime viikonloppuna kotikentällään HIFK:lle ja Porvoon Akilleelle. Tornio kärsi tappiot samoille vastustajille, eri päivinä.



-Varmaankin samanlaisia otteluita odotettavissa kuin meidän aiemmat eli vastustaja sumputtaa keskialueen ja pyrkii iskemään vastaan. OLS:n maajoukkuemaalivahti, Pertti Virtanen, on hyvä avaamaan peliä pitkillä heitoilla, joten siihen pitää olla varautunut, Hyppönen kertoo.



-Tornio vastaavasti on sarjan epätasaisin ryhmä. Heillä on todella huippupelaajia ja sitten täytemiehiä, Hyppönen toteaa.



JPS:n murheena avausotteluissa ovat olleet poissaolot. Viikonlopunkin peleistä armeijan takia ovat estyneet Tatu Ässämäki ja Jasu Koljonen. Lisäksi keskiviikkona jalkaansa loukanneen Aku Palsolan pelikunto on todella epävarma.



-Tasaisia otteluita luvassa, mutta pistetili pitäisi nyt viikonloppuna kyllä väkisin avata. Mieluusti kahdella voitolla, Hyppönen odottaa.



Jääpallon Bandyliigaa Viitaniemen jäällä: JPS – OLS lauantaina 24.11. klo 15:00 ja JPS – LRK Tornio sunnuntaina 25.11. klo 14:00.