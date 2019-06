Kahden metrin ylitys – Suomen yleisurheilun kuumimpiin nimiin kuuluva jyväskyläläinen Ella Junnila haluaa kohota joskus haamurajan yli

Korkeushyppääjä Ella Junnila heräsi viime kesänä heinäkuun 4. päivän aamuun jokseenkin tuntemattomana urheilijalupauksena.

Päivän päätteeksi hän oli suomalaisen yleisurheilun kuumin nimi. Siinä välissä hän oli Joensuun GP-kisoissa parantanut ennätystään seitsemän senttiä ja ylittänyt 192 senttimetrin korkeudella olleen riman.

– Silloin sattui "flow-päivä", oli hyvä keli ja kaikki vain napsahti kohdalleen. En ole tuollaista flow-tilaa kokenut muualla kuin urheillessa, Jyväskylässä viime syksystä asti asunut Junnila, 20, muisteli vajaan vuoden takaista ihmepäivää.

Urheilussa Junnila on flow-tilaan silloin tällöin päässyt. Sormia napsauttamalla urheilija ei kuitenkaan huippuvirettään löydä. Sehän olisikin aivan liian helppoa.

– Osa tykkää rutiineista ja on itselläkin tiettyjä juttuja, joista haen virettä. Mutta ei siihen mitään pomminvarmaa reseptiä ole, Junnila myönsi.

Vuodessa tapahtuu paljon asioita, mutta Junnila on säilyttänyt asemansa yhtenä kiinnostavimmista suomalaisyleisurheilijoista. Minään superjulkkiksena Junnila ei itseään kuitenkaan pidä.

– Saan elää arkea ihan rauhassa, enkä koe julkisuutta mitenkään häiritsevänä. Kisoissa ihmiset ovat kyllä kiinnostuneita, Junnila mainitsi.

Joensuussa hypätty 192 on yhä Junnilan ennätys, mutta miksikään yhden illan tähdenlennoksi nuori hyppääjätär ei ole jäämässä. Talvella hän ylitti hallissa 190, ja jo kesäkauden avauskisoissa Tampereella Suomen ennätys 194 oli lähellä ylittyä.

– Toinen hyppy tuntui siltä, että se lähtee korkealle, mutta siinä oli hieman ajoitusongelmaa, 190 ylittänyt Junnila näki.

Niin hyvässä vireessä Junnila heti kauden alussa on, että SE-korkeus voi ylittyä joka kilpailussa, esimerkiksi jo keskiviikkona Lahden GP-kilpailuissa.

Ja Suomen ennätys on tietysti Junnilalle vain välitavoite. Lupaava hyppääjätär on jo aiemmin ilmoittanut, että hän haluaa olla ensimmäinen suomalaisnainen, joka ylittää kaksi metriä. Haastattelutilanteessakin Junnila on asettanut riman Harjulla jo valmiiksi haamurajaan.

– Se näyttää matalammalta, kun sitä katselee tuolta kauempaa, josta vauhtiin lähdetään. Tavoite se on, mutta ei vielä tällä kaudella. Voin melkein luvata, että samanlaista ennätysparannusta ei voi enää tulla kuin viime kaudella, viime kesänä yhdeksän senttiä ennätystään parantanut Junnila mietti.

Viime vuoden jättiloikka toi Junnilalle jo aikuisten edustustehtävän, kun hän hyppäsi Suomi-asussa Berliinin EM-kisoissa. Tänä kesänä hyppääjälupauksella on kaksi päätavoitetta: 22-vuotiaiden EM-kisat Ruotsissa ja aikuisten MM-kilpailut Dohassa.

– Pelkät karsinnat ovat ruvenneet nyppimään, joten jos en finaaliin nuorten kisoissa pääse, olen äärimmäisen pettynyt. MM-kisojen finaali Dohassa kruunaisi sitten kesän.

Yleisurheilukausi on siinä mielessä erikoinen, että MM-kilpailut alkavat vasta syyskuun lopulla. Näin Junnilankin on rakennettava kahta kuntopiikkiä eli ensin huippuisku pitää löytää heinäkuussa nuorten kisoihin ja sitten uudestaan MM-areenalle.

– Se on kaikille epätavallinen aikataulu, mutta ei siinä auta kuin ottaa härkää sarvista.

Jyväskylään Junnila on kotiutunut hyvin.

– Syksyllä valmistuin ylioppilaaksi ja Helsingistä meni sen vuoksi opiskelijakämppä alta. Johonkin oli muutettava ja Jyväskylässä asui silloinen poikaystävä ja nykyinen avopuoliso, Junnila kertoi.

Miehen lisäksi Jyväskylään muuttoa puolsivat harjoitusolosuhteet.

– Hipposhallissa on hyvä treenata ja pidän tästä Harjun nykyisestä alustasta, viime kesänä nilkkavaivaisena Harjun Kalevan kisoissa SM-hopeaa hypännyt Junnila kehui.

Pelkästään urheilijaksi nuori korkeushyppääjä ei halua Jyväskylässä ryhtyä. Junnila kävi keväällä myös yhteiskuntatieteiden pääsykokeissa. Tuloksista ei vielä ole tietoa.

– Hain opiskelemaan politiikan tutkimusta. Kotona on puhuttu erityisesti isän suvun puolella politiikkaa, joten oma kiinnostus on varmaan tullut sitä kautta.

Edellisestä kommentista voi päätellä, että Ella Junnilan nuoruus ja lahjakkuus eivät rajoitu vain korkeushyppyyn. Älykkään ja päättäväisen kuvan itsestään antavalla Junnilalla on osaamista moneen eri suuntaan.

Toistaiseksi hän kuitenkin pyrkii eniten ylöspäin – kohti korkeuksia.