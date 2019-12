Kahdesti viimeistellyt Sebastian Aho kipuaa NHL:n maalipörssissä

Carolina Hurricanesin Sebastian Aho on ollut viime aikoina mainiossa vireessä jääkiekon NHL:ssä. Suomen aikaa varhain keskiviikkona pelatussa Winnipeg-ottelussa Aho teki kaksi maalia ja syötti yhden osuman. Carolina nappasi ottelusta vierasvoiton maalein 6–3.

Aho on kerännyt viidessä viime pelissään yhteispisteet 7+4 ja on noussut NHL:n maalipörssissä yhdeksänneksi. Hän on kerännyt 34 pelissään yhteispisteet 20+13.

Myös Ahon tutkapari Teuvo Teräväinen pelaa väkevää kautta.

Teräväinen antoi Winnipegiä vastaan todella taidokkaan syötön Ahon toisessa erässä tekemään 2–1-maaliin. Teräväinen pyörähti laidan tuntumassa ja lähetti kiekon maalille, jossa Aho pani sen verkon perukoille.

– Se oli sairasta ja uskomatonta. Jopa minulla oli vaikeuksia panna kiekko sisään, vaikka edessäni oli käytännössä tyhjä maali, koska olin yhtä yllättynyt kuin kaikki muutkin, Aho hämmästeli Teräväisen syöttöä Carolinan kotisivuilla.

Toisen erän loppupuolella Aho pelattiin vapaaksi, ja hän pani kiekon rystyltä Connor Hellebuyckin jalkojen välistä maaliin.

Laine ja Teräväinen hyvässä vireessä

Myös Winnipegin Patrik Laine onnistui viimeistelyssä. Laine tasoitti ottelun toisessa erässä lukemiin 2–2 ohjaamalla Nathan Beaulieun laukauksen sisään.

Laine ja Teräväinen ovat olleet viime aikoina hyvässä vireessä. Teräväinen on kerännyt viiteen viime peliin tehot 0+8 ja Laine 3+1. Aleksander Barkovin johtamassa suomalaisten sisäisessä pistepörssissä Teräväinen on toisena (7+27), Aho kolmantena ja Laine neljäntenä (11+21).

Yksi ottelun hahmoista oli Carolinan venäläinen Andrei Svetshnikov, joka teki kauden toisen niin sanotun ilmaveivimaalinsa.

Bostonin Tuukka Rask keräsi 23 torjuntaa ottelussa, jonka vierasjoukkue Los Angeles Kings vei jatkoajalla nimiinsä 4–3. Nashvillen Pekka Rinteelle kirjattiin 27 torjuntaa, kun joukkue nappasi 8–3-vierasvoiton New York Islandersista.

Columbuksen Joonas Korpisalo otti 18 torjuntaa, kun Detroit taipui kotitappioon maalein 3–5. Montrealin Joel Armia saalisti kaksi syöttöpistettä 3–1-vierasvoitossa Vancouverista.