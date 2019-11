"Kaikki yhdessä me mentiin kisoihin" – Huuhkajien hyväntuulisessa juhlassa riitti laulua ja hurraata

Suomen miesten jalkapallomaajoukkueen saavuttamaa historiallista EM-lopputurnauspaikkaa juhlistanut kansanjuhla Helsingin Kansalaistorilla huipentui joukkueen saapuessa yleisön eteen, tausta, valmennus ja pelaaja kerrallaan. Jokaiselle riitti hurraata, mutta luonnollisinta lienee, että ykköstähti Teemu Pukki sai ne kaikkein äänekkäimmät.

Huuhkajaryhmän "virallinen seremoniamestari" Lukas Hradecky lauloi tunnetulle maajoukkuefanien kannustuslaululle uutta lyriikkaa, ja päävalmentaja Markku Kanerva oli hänkin äitynyt sanoittajaksi.

– Kaikki yhdessä me mentiin kisoihin, huudatti Hradecky väkijoukkoa.

Ja se "Rive", jonka johdolla kisoihin mentiin, täytti lupauksensa fanien villitsemisestä.

– Oi Suomi on, oi Suomi on nyt kisoissa. On meillä hieno jengi ja fanit, oi Suomi on nyt kisoissa, Kanerva lauloi saaden yleisön mukaansa.

Kanervalla oli myös väräys liikutusta äänessään, kun hän kiitti, jälleen kerran, pelaajiaan.

– On sanonta: There can be miracles, when you believe (Ihmeitä voi tapahtua, kun uskot...). Tämä jengi uskoi siihen unelman toteuttamiseen. Eikä pelkästään uskonut, vaan ne TOTEUTTI sen!, valmentajavelho riemastutti.

Hyväntuulinen juhla päättyi Maamme-lauluun.

– Ai jumal... täällä on hieno olla, Hradecky ehti sitä ennen vielä kiittää.