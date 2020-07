Kaikkien NBA-pelaajien testitulokset negatiivisia, NFL taipui päivittäisiin testeihin

Yhdysvaltain ammattilaisurheilusarjojen paluu lähestyy päivä päivältä. Koripalloliiga NBA:n kauden jatkamiselle ei näy esteitä, kun tuoreimmista 346 koronavirustestistä kaikki olivat sarjan tiedotteen mukaan negatiivisia. NBA-kauden on tarkoitus jatkua 30. heinäkuuta.

Kauttaan jatkavat 22 joukkuetta ovat eristäytyneet Orlandoon, jossa pelataan ensin runkosarja loppuun ja sen jälkeen pudotuspelit.

– Jos joku pelaajista antaa tulevaisuudessa positiivisen testituloksen, hänet eristetään NBA:n ja pelaajayhdistyksen sopimien sääntöjen mukaisesti, NBA:n tiedotteessa todettiin jatkotoimenpiteistä.

Lauri Markkasen Chicago Bulls ei päässyt mukaan kauden loppuhuipennukseen.

Jenkkifutispomot hyväksyiv ät testirumban

Amerikkalaisen jalkapallon huippusarja NFL:n pelaajat puolestaan tulevat erityisosaajiksi koronavirustestien antajina. NFL ja liigan pelaajayhdistys sopivat maanantaina, että harjoitusleirien ensimmäisten kahden viikon aikana kaikki pelaajat testataan joka päivä.

NFL:n tavoitteena on, että tartuntaprosentti laskee alle viiden. Kun merkkipaalu on saavutettu, jatkuu testaaminen vain joka toinen päivä. Kädenvääntö testaamisesta on kulisseissa ollut kovaa, sillä pelaajat ovat vaatineet tiukkaa testausta, mutta lystin maksavat omistajat ovat panneet vastaan.

– Jos NFL ei pidä pelaajien terveydestä huolta, amerikkalaista jalkapalloa ei pelata 2020. Se on niin yksinkertaista, linjasi Clevelandin tähti Myles Garrett.

– Olen huolissani. Vaimoni on raskaana ja harjoitusleiri on alkamassa, eikä meillä ole mitään suunnitelmaa pelaajien ja heidän perheidensä turvaamisen takaamiseksi, NFL:n parhaisiin pelinrakentajiin kuuluva Seattlen Russell Wilson suomi aiemmin.

Pelaajien pitää antaa kaksi negatiivista testitulosta ennen kuin heidät päästetään joukkueiden harjoituskeskuksiin. NFL-kauden on määrä alkaa 10. syyskuuta.