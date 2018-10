Kaisa Sali aikoo hallita ajatuksensa ja parantaa taas aikaansa Havaijin Ironmanissa

Neljä päivää ennen Havaijin Ironman-triathlonkisaa Kaisa Salin valmistautuminen on muutamaa kevyttä harjoitusta vaille valmis.

– Nyt on tosi rentoja päiviä ennen kisaa. Eilen tein viimeisen varsinaisen uintiharjoituksen, huomenna teen lyhyen harjoituksen sisäpyöräilyä ja juoksua. Tärkeintä on nyt saada henkisesti hyvä ja iloinen moodi päälle, Sali kertoi puhelimitse Havaijilta paikallista aikaa tiistai-iltana.

Suomen ykköstriathlonisti on valmistautunut kauden pääkisaan jo kolmatta viikkoa Havaijilla. Harjoittelun ohella hän on ehtinyt rannalle ja ihailemaan saarien huimia maisemia.

– Kävimme Mauna Kea -vuoren huipulla, joka on yli neljän kilometrin korkeudessa. Se oli makea kokemus, kun sen huipulle voi ajaa kahdessa tunnissa.

Sali oli kahtena viime vuonna viides Havaijilla. Viime vuonna hän paransi reittiennätystään reilut yksitoista minuuttia, mutta sijoitus pysyi samana.

– Taas voi luvata, että parempi suoritus on tulossa, jos vain olosuhteet ovat samanlaiset. Täällä Havaijilla aikojen vertailu vuosien välillä ei yleensä ole järkevää, koska olot voivat olla niin erilaiset, mutta kyllä vuosien 2016 ja 2017 aikoja voi vertailla, silloin olot olivat aika samat. Joka lajissa pystyn parempaan, mutta sijoitusta on vaikea ennakoida. Naisten kisa on tänä vuonna kovempi kuin koskaan. Taso on aivan jäätävä.

"Nautin tästä"

Kun kisa kestää noin yhdeksän tuntia, mielialan säätely on ratkaisevan tärkeää.

– Kyllä kisan aikana ehtii ajatella mitä vain. Havaijin kisa on siitä poikkeuksellinen, että mustat hetket ja hyvät hetket vaihtelevat tiheämpään. Pyöräillessä voi tuntua siltä, että nyt kulkee todella hyvin, mutta sitten tulee kymmenen minuuttia vastatuulta ja tuntuu, että tästä ei tule mitään.

Sali arvioi olevansa erittäin harjaantunut oman kehonsa kuuntelija.

– Jos teen viiden tunnin pyörälenkin, siitä 90 prosenttia saattaa kulua oman kropan kuunteluun. Keskityn vain siihen, että asentoni on mahdollisimman hyvä ja tekniikka sujuu. Ehkä kymmenen prosenttia ajasta voin katsella maisemia. Yleensä uppoan flow-tilaan.

Vaikeista hetkistä Sali pyrkii yli omien ajatusten ohjailulla. Myös toisen kilpailijan näkeminen voi auttaa.

– Kolmas vaihtoehto on, että syön jotain hyvänmakuista energiageeliä ja saan sillä tavalla ajatukset pois vaikeuksista.

Sali on laittanut kaiken peliin triathlonuransa vuoksi. Hänen managerinaan toimii aviomies Markus Sali, ja asuntokin on myyty urheilun rahoittamiseksi.

Mikä ajaa Salin liikkeelle?

– Olen aina tykännyt kaikesta liikkumisesta, ja triathlon on aina kiehtonut. Nautin tästä päivittäisestä työstä. Välillä herään jo aamuviideltä, kun en malta odottaa harjoitusta.