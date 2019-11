Kakko ja Panarin tehokaksikkona New Yorkin voitossa, Kakolle kaksi syöttöpistettä

Ottawa Senatorsin Brady Tkachuk vei joukkueensa 2–1-voittoon Montrealista tehtyään voittomaalin heti jatkoajan alkajaisiksi jääkiekon NHL-liigassa. Häntä ennen pikkumustan oli Ottawalta pannut pömpeliin Jean-Gabriel Pageau toisessa erässä. Montrealin ainokaisen teki Nick Suzuki niin ikään toisessa erässä.

Tkachuk teki näin jo kauden kahdeksannen maalinsa, kun rystylaukaus napsahti sisään.

– Montrealin maalivahti Carey Price on sarjan parhaimpia molareita, ellei paras, joten kyllä tuollaisen maalin muistaa, Tkachuck sanoi NHL.comin haastattelussa.

– Hän tuli kovaa. Yritin pysyä mukana, mutta hän teki aika hyvän harhautuksen, Price perusteli antautumistaan salamamaalissa.

Montrealin valmentaja Claude Julien päivitteli, ettei Canadiens pysty tappamaan pelejä.

– Annamme vastustajan vain roikkua ja roikkua, ja sitten he lopulta menevät ohi. Tänään hyökkääjiemme laiskuus jatkoajalla maksoi meille pisteen, Julien ruoski.

Washington osui vain tolppiin

Flunssastaan toipunut New York Rangersin Kaapo Kakko saalisti kaksi syöttöpistettä, kun Rangers kaatoi Washingtonin luvuin 4–1. Molemmissa Kakon syöttämistä maaleista punalampun sytytti Artemi Panarin. Rangers palasi näin voittojen tielle kahden peräkkäisen tappion jälkeen.

New Yorkin voitossa oli suuressa roolissa myös maalivahti Henrik Lundqvist, joka torjui 30 kertaa. Samalla 37-vuotias ruotsalaisvahti otti 454. voittonsa, mikä nosti hänet viidennelle tilalle maalivahtien kaikkien aikojen voittotilastossa yhdessä Curtis Josephin kanssa.

– On suuri kunnia päästä moiseen seuraan. Siellä on paljon loistavia maalivahteja, joista monet ovat olleet esikuviani nuorena. Kahtena viime vuonna voittoja on tullut hieman hitaammassa tahdissa, mutta pitää vain jatkaa taistelua. Tämä merkitsee paljon minulle, oikeasti. Olen todella ylpeä, ruotsalaisveska sanaili.

Washingtonin hyökkääjän Jevgeni Kuznetsovin mukaan Capitals menetti voittonsa jäähyilyyn ja huonoon tuuriin.

– On se kovaa, kun maalipaikoista vetää kahteen otteeseen poikkihirteen, ja sitten vastustaja saa kaksi ylivoimaa. Heti kun saimme kiekon heidän alueelleen, meillä oli hyviä paikkoja. Mutta on se paha, kun itse saat vain pari tolppaa, ja vastustaja saa pari maalia, hyökkääjä tuskaili.