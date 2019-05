Kakko jatkoi arvokisojen putkeaan – "Hienoa, että sain sen ensimmäisen maalin alta pois"

MM-kisakeväisin jääkiekosta sekoava Suomi on saanut uuden suosikin. Vahvojen epäilyjen kera Slovakian-turnaukseen lähtenyt Leijonat lunasti kansallisluottamuksen, kun se kellisti Kosicessa avausottelussaan Kanadan 3–1.

Suomi voitti joukkueena, mutta sankari yli muiden oli kakkosketjun 18-vuotias laitahyökkääjä Kaapo Kakko. Ykkösvarausta ensi kesän NHL-draftissä kärkkyvä hyökkääjä jatkoi siitä, mihin nuorten MM-kisoissa jäi ja ratkaisi kahdella maalillaan voiton.

Hän vei avauserässä Suomen 1–0-johtoon. Toni Rajala syötti keskialueella Kakon läpiajoon, ja huippulupaus ujutti kanadalaispelaajan koukkimisesta huolimatta kiekon rystyltä ohi Pittsburghin Stanley Cup -vahti Matt Murrayn.

– Hieno fiilis, kun sai sen ensimmäisen maalin pois alta, Kakko viittasi MM-debyyttinsä.

Hänen arvokisojen maaliputkensa jatkui. Kakko teki alkuvuodesta nuorten MM-kisoissa Suomen voittomaalin Yhdysvaltoja vastaan.

"Saatiin rivit kasattua"

Leijonat riisui Kanadan aseista kolmannessa erässä räväkälla hyökkäyspelillä. Ottelun avainpelaajiin kuulunut Arttu Ilomäki survoi erän alussa ylivoimalla 2–1, kun puolustaja Damon Severson istui jäähyllä.

Kahdeksantoista MM-ensikertalaisen Suomi osoitti luonnetta, kun se pusersi voittoon. Takana oli nihkeä toinen erä, jota Kanada oli hallinnut ja tasoittanut ylivoimalla.

– Oltiin vähän purjeissa. Ruvettiin roiskimaan ja oltiin passiivisia. Kolmanteen erään saatiin rivit kasattua. Se oli hyvä erä meiltä, päävalmentaja Jukka Jalonen kehui.

Hän vakuuttui joukkueensa potentiaalista viime viikonloppuna, kun Suomi kukisti EHT-turnauksessa sekä Tshekin että NHL-tähtiä vilisseen Venäjän.

– Näin viime viikolla, että kaikki joutuvat meitä vastaan nesteeseen. Meidän jätkät luistelevat yhtä hyvin kuin vastustaja, taistelevat ja tekevät töitä yhtä hyvin kuin vastustaja. Viisikkopelissä olemme ehkä vähän parempia, vastustaja varmaan yksilötaidoissa, Jalonen vertaili.

Päävalmentajan mukaan Suomen ensimmäisessä ja toisessa erässä iskemä paine vastustajan päätyyn hyydytti Kanadan pelinrakentelun.

– Kun antaa painetta viidellä miehellä, vastustajan on vaikea hyökätä. Tilaa ei ole hirveästi.

Lankinen nautiskeli

Kakko pääsi laukomaan 3–1-maalin 34 sekuntia ennen loppua, kun Kanada yritti tasoitusta ilman maalivahtia kuudella kenttäpelaajalla.

– Taisi olla kauden ensimmäinen maalini tyhjiin, TPS:ssä 22 kertaa Liigan runkosarjassa osunut Kakko arveli.

Hänen avauserän ensimmäinen MM-maalinsa Leijonissa jäi päävalmentaja Jalosen mieleen.

– Se oli todella jäätävä suoritus. Kertoo, minkälaisesta kaverista on kysymys.

Tärkeä oli myös maalivahti Kevin Lankisen torjuntavire. AHL-farmiliigassa kauden pelannut Lankinen pysäytti Kanadaa vastaan kiekon 20 kertaa ja piti vaikeilla hetkillä joukkuettaan pystyssä.

– Sen takia olen maalilla, että jeesaan jätkiä ja autan joukkuetta voittamaan. Oli sopiva jännitys päällä, että pystyi nauttimaan pelistä, Lankinen sanoi.

Hänen valintansa aloittavaksi vahdiksi Kanadaa vastaan ei ollut itsestäänselvyys. Veini Vehviläinen on samalla viivalla, eikä kolmas vahti Jussi Olkinuorakaan vertailussa kauas jää.

– Meillä on kolme hyvää veskaria. Ei ollut isoja asioita, mitkä puolsivat hänen (Lankisen) valitsemistaan, "Keke" loisti maalissa silloin kun piti, päävalmentaja Jalonen kehui koruttomasti.

Ilomäki "erittäin hyvä pelaaja erikoistilanteissa"

Kaksi maailmanmestaruutta päävalmentajana Suomen maajoukkueissa voittanut Jalonen kertoi luottaneensa Ilomäkeen koko kuukauden mittaisen MM-leirityksen ajan.

– Hän on pelannut kymmenen ottelua yli piste per peli -tahtia ja on erittäin hyvä pelaaja erikoistilanteissa. Olisiko yhdeksässä pelissä mennyt yksi omiin, Jalonen haki tukea tilastoista.

Ilomäen maaliin antoi pomppusyötön tämän ketjukaveri Toni Rajala, jolla oli sekavassa tilanteessa parempi ymmärrys kiekon olinpaikasta kuin Kanadan maalivahdilla Matt Murraylla.

– Totta kai sen vanhana pesäpalloilijana näki, Rajala veisteli.

Anttila murjoi kanadalaisia

Kahdesti osunut Kakko osasi iloita siitä, että pääsi viimeisellä minuutilla kaukaloon turvaamaan Suomen johtoa, kun Kanada yritti tasoitusta ilman maalivahtia.

– Oli hienoa saada vastuuta, hän sanoi.

Suomen äänekkäiden kannattajien kannustus 6 764 katsojan seassa Kosicen hallissa lämmitti.

– Oli hieno juttu, että fanit olivat niin hyvin messissä. Oli vielä vähän isompaa kuin Turussa, Kakko viittasi kotikaupunkiinsa.

Suomen lähtölataus otteluun oli kohdallaan. Tunnepelaamisen mallia näytti 203-senttinen hyökkääjä Marko Anttila, joka antoi alussa puolen minuutin välein kahdelle kanadalaispelaajalle mojovat laitaniitit.

– Ei ole kivaa, kun tulee 110 kiloa äijää niskaan, Jalonen päävalmentaja Jalonen ymmärsi kanadalaistuntemuksia.