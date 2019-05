Ihmelapsi, superlupaus ja NHL-tähtien 18-vuotias kyykyttäjä. Superlatiivit eivät tahdo riittää, kun Ruotsin ja Venäjän tietotoimistot sekä Pohjois-Amerikan mediajätit ihmettelevät Kaapo Kakon viittä MM-kisamaalia ja ylistävät kilvan nuoren suomalaisen lahjakkuutta, johtajuutta ja mahdollisuutta nousta NHL:n ykkösvaraukseksi ohi yhdysvaltalaisen Jack Hughesin.

– Slovakia on nyt pullollaan NHL-tähtiä, mutta 18-vuotias suomalainen on juuri nyt MM-kisojen ykköspuheenaihe, Ruotsin tietotoimisto TT avasi juttunsa Kakosta Suomen Slovakia-voiton jälkeen.

– Kakon 3–2-maalia kelataan edestakaisin vielä pitkään. Hän huijasi sekä Slovakian pakin että maalivahdin ennen kuin laittoi kiekon kyökin kautta maaliin ja vei Suomen maalin johtoon.

TT muistutti, että Kakko ratkaisi talvella nuorten MM-finaalin Suomen eduksi, nousi keväällä miesten MM-joukkueeseen ja tekee nyt kansainvälistä läpimurtoa.

– Kakolla on kahdesta ottelusta viisi maalia, eikä ole epäilystäkään, kuka on ollut Leijonien paras pelaaja, TT jatkoi.

Venäjän tietotoimisto Tass huomautti, että Kakko on avannut kisat tehokkaammin kuin NHL:n kakkosvaraus Patrick Laine aikoinaan.

– Kakko on ollut kisojen johtava snaipperi, kun hän on ottanut MM-kisojen pistepörssin kärkipaikan Tshekin Dominic Kubalikin (2 maalia, 3 syöttöä) rinnalla, Tass korosti.

NBC villiintyi Kanada-pelistä

Tass petasi jo Suomen ja Yhdysvaltain ottelua, jossa kohtaavat NHL:n varaustilaisuuden kärkinimet Hughes ja Kakko.

Mediajätti NBC nosti Kakon komeasti otsikkoon jo Kanada-pelissä, jonka Kakko ratkaisi Suomelle kahdella maalillaan.

– Kaapo Kakon show vastaan Kanada, NBC-tiivisti pelin otsikossaan.

NBC ennusti, että New York Rangers kaappaa silti Kakon vasta NHL:n kakkosvarauksena.

– Mutta New Jersey Devilsin GM:n Ray Sheron kannattaisi vielä harkita päätöstään, NBC totesi.

Jutun lopussa NBC keuli spekuloimaan jopa Suomen maailmanmestaruudella.

– Kakosta tulisi siinä tapauksessa kaikkien aikojen nuorin 18- ja 20-vuotiaiden sekä miesten maailmanmestari, NBC hoksasi.

New Jerseyllä on NHL:n varaustilaisuuden ensimmäinen varausvuoro ennen Rangersia ja Chicago Blackhawksia.

Päävalmentaja Jalonen tietää Kakon vahvuuden

Suomen päävalmentaja Jukka Jalonen tietää, missä 18-vuotias nuorukainen on kymmenen pelatun aikuisten maaottelun kokemuksella ehdotonta eliittiä jo nyt.

– Kun Kaapolla on kiekko, hän on kohtuullisen hyvä pelaaja. Maailmassa ei monta samanlaista ole. Kun hänellä on musta mailan lavassa, vain taivas on rajana, Jalonen kehuu.