Kakon Rangers lisäsi Kapasen Toronton tuskaa

Kaapo Kakon New York Rangers on kellistänyt Kasperi Kapasen Toronto Maple Leafsin jääkiekon NHL:ssä. Rangers oli kotikaukalossaan parempi maalein 5–3.

Kapanen kirjautti ottelussa syöttöpisteen. Hänen kauden pistesaldonsa on nyt 10+20.

Kakko sai peliaikaa reilut 11 minuuttia ja jäi tehoitta.

Toisen perättäisen tappion kärsinyt Toronto on itälohkossa kymmenentenä, pudotuspelipaikkojen ulkopuolella. Joukkueen kausi on sujunut alle odotusten, sillä Maple Leafsista on puhuttu jopa mestariehdokkaana.

Toronton ykköstähti Auston Matthews teki ottelussa kaksi maalia ja kasvatti maalisaldonsa jo 39:ään.