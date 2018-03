Kaksi voittoa suomalaishevosille Ruotsin Solvallasta

Tiina Poikolaisen valmentama ja Tomi Haapion ajama ravuri Her Royal Highness otti helpon voiton Ruotsissa Solvallan tammalähdössä tiistaina. Timo Nurmoksen valmentama ja Jorma Kontion ohjastama Hachiko de Veluwe otti kolmannen peräkkäisen Solvallan voiton 2 640 metrin ryhmäajossa.

Haapio käänsi Her Royal Highnessin takasuoralla kiriin, ja tamma viiletti keulapaikalle jo loppukaarteessa. Loppusuora oli täydellistä suomalaistamman hallintaa. Ykköspalkinto oli 60 000 kruunua. Lisää suomalaismenestystä saatiin, kun Onkel Investin omistama ja Reijo Liljendahlin valmentama Kashmary Night kiri kakkoseksi. Stall Petbacka ja Ilkka Herlin ovat Her Royal Highnessin kasvattajat. Her Royal Team on omistaja.