Kaksinaismoralismi ärsyttää suuresti

Peter Kotilainen on tätä nykyä kahden yhteiskunnallisesti tärkeäksi kokemansa kampanjan keulakuva. Hän on Pelikoneet kaupoista -kansalaisaloitteen tukija sekä yksi Väestöliiton ja suomalaisen urheiluyhteisön Et ole yksin -hankkeen kummiurheilijoista.

Pelikoneet kaupoista -kansalaisaloite pyrkii saamaan vireille lakialoitteen, jotta Veikkauksen peliautomaatit poistettaisiin kauppojen auloista ja kioskeista. Kansalaisaloite tarvitsee vielä runsaasti allekirjoituksia päätyäkseen eduskunnan käsittelyyn.

– Emme vaadi pelikoneiden poistamista kokonaan, vaan haluamme ne valvottuihin pelisaleihin, pois näkyviltä paikoilta houkuttelemasta esimerkiksi lapsia. Tutkimuksissa on selkeästi osoitettu, että isommat peliongelmat saavat alkunsa kauppojen ja kioskien automaateista, kuten minullekin kävi. Emme halua, että tähän maahan kasvaa yhtään uutta peliongelmaista, Kotilainen painottaa.

Kotilaista suututtaa rahapelimonopoliyhtiö Veikkauksen toiminta. Hän kokee, että Veikkaus ei suhtaudu rahapeliongelmiin vakavasti.

– Ärsyttää todella paljon, että ei voi käydä kaupassa näkemättä pitkää riviä pelikoneita ja kymmentä erilaista Veikkauksen mainosta, Kotilainen hämmästelee.

Erityisesti Kotilaista, kuten monia muitakin, ihmetyttää lain ja käytännön ristiriita pelien mainostamisessa. Lain mukaan Veikkaus ei saa mainostaa ns. punaisia eli nopearytmisiä ja erityisen koukuttavia pelejä, kuten peliautomaatteja ja vedonlyöntiä.

– Silti radiosta kuuluu vähän väliä peliautomaattien mainoksia. Ja perään slogan ”pelaa maltilla”. Todellista kaksinaismoralismia, Kotilainen hämmästelee.

Heinäkuun alussa kohistiin Veikkauksen Keno-mainoksesta, jossa pelaaminen rinnastettiin kahvilla käymisen kaltaisiin päivärutiineihin. Veikkauksen varatoimitusjohtaja Velipekka Nummikoski kommentoi, että kyseessä on ”sympaattinen mainos hyvästä tuotteesta, ja kahvikupin ääressä voi hieman unelmoidakin”. Lopulta Poliisihallitus silti otti mainoksen tutkintaan, ja Veikkaus poisti mainoksen oma-aloitteisesti.

– Keno nimenomaan on tosi koukuttava peli. Se tulee monta kertaa päivässä, ja moni pelaa sitä vakionumeroilla, eli on ”pakko” pelata joka kerta. Itsekin pelasin sitä noin 10-vuotiaasta asti, Kotilainen huomauttaa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n mukaan Suomessa oli vuonna 2015 noin 124 000 peliongelmaista. Viime vuonna Veikkauksen liikevoitto oli yhtiön tilinpäätöksen mukaan 1,014 miljardia euroa. THL:n mukaan noin viisi prosenttia pelaajista tuottaa noin puolet rahapelaamisen tuotoista.

– Tuntuu, että ihmisten peliongelmat eivät kiinnosta Veikkausta tippaakaaan, vaan ainoa tavoite on maksimoida voitto, Kotilainen sanoo.

Et ole yksin -hankkeessa taas on nettisivujen mukaan ”päämääränä ennaltaehkäistä ja vähentää kiusaamista, seksuaalisen häirinnän ja kaikenlaisen väkivallan kokemuksia urheilussa”.

– Itse en ole kokenut kiusaamista, mutta taustalla on paljon muita kovia kokemuksia. Koen, että oma tarinani sopii kampanjaan aika hyvin. Haluan rohkaista pyytämään apua, jos sitä tarvitsee. Minua ja veljiäni autettiin aikanaan pyytämättäkin. En osaa enkä aina edes halua ajatella, mikä ja missä olisin ilman näitä auttajia, salibandyä ja Happeeta, Kotilainen huokaa.