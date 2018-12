Kaksituhatta eri kävijää – hiihtäjien "varaslähtöladusta" Laajavuoressa on tullut iso hitti

Sanotaan, että luontoäitiä ei voi huijata. Eikä ikiaikaista käsitystä ole syytä kyseenalaistaa.

Mutta joskus luontoa voi jallittaa, siis ihan pikkuisen. Laajavuoressa on pieni, mutta sisukas sakki, joka ei malta odottaa aina vain viivästyvää talvea ja lumen tuloa. Porukka loihtii lumen ja ladun ”kepulikonstein”, säilömenetelmän avulla.

Hyvällä syyllä voidaan puhua hiihtoväen varaslähdöstä. Tänä talvena ”vilpinotto” on venähtänyt jo 55 päivän pituiseksi. Ensilumenlatu avattiin lokakuun lopussa – ja vasta nyt häämöttää Jyväskylässä mahdollisuus päästä uudesta luonnonlumesta tehdyille laduille, alkuun lähinnä Soidenlammella ja Tikkakoskella.

– Pystymme venyttämään hiihtokautta kolmanneksella, Jyväslumi Oy:n Juha Tuikkanen sanoo.

Se on paljon se.

Kymmenen vuotta sitten jyväskyläläiskolmikko Pekka Sulkula, Paavo Räisänen ja Tuikkanen kävi alkutalvesta hiihtämässä Saarijärven Kusiaismäen tykkiladulla.

– Aloimme ihmetellä, miksi meidän tänne asti pitää ajaa, Räsänen muistelee.

Ei aikaakaan, kun miehet perustivat Jyväslumi Oy:n, jonka toimintastrategiana on järjestää Laajavuoreen hiihto-olosuhteet edellistalvena purun alle säilötyn tykkilumen avulla.

Nyt temppu on tehty jo yhdeksän kertaa. Alku oli varovainen: hiihtäjiä oli harvoin ruuhkaksi asti ja luonto löi kokemattomia latunikkareita näpeille. Kertaalleen lumi levitettiin liian leudolla kelillä ja latu suli suksien alta.

Sittemmin tahti on muuttunut. Jyväslumen kolmikko on oppinut taktikoimaan säiden kanssa ja hiihtoväki on löytänyt baanan.

– Tämän kauden aikana ladulla on ollut yksittäisiä kävijöitä lähes 2 000, Sulkula kertoo.

– Kaupungin suosituin ulkoliikuntapaikka marras-joulukuussa, Tuikkanen muistuttaa.

Mojovaksi bisnekseksi ensiladun vaalimisesta ei ole.

– Viimeiset pari vuotta on yhtiölle sentään jotain jäänyt, Sulkula selvittää.

Alkuvuosina Jyväslumen osakkaat kaivoivat omia pussejaan, jotta Laajikselle saatiin maksettua tykitysrahat.

– Vieläkään omalle työlle ei voi laskea suoraa rahallista arvoa, Sulkula sanoo.

Tekemisen arvon toki, ja se on kovaa ”valuuttaa”.

– Meille on sattunut hyvä porukka: Pekka osaa talousasiat, Juha on markkinoija ja minä pirun kova lapio- sekä konemies, Räisänen nauraa.

Hän on eläkkeellä, Tuikkasella ja Sulkulalla on omat siviilityönsä. Sulkula omistaa kaverinsa kanssa maansiirtoliikkeen.

– Sieltä saamme koneet ja autot, joilla pystymme nopeasti reagoimaan muuttuviin olosuhteisiin, Räisänen kertoo.

– Sulkulan perheen panos on korvaamaton. Äiti Tarja ja lapset Ilari, Anton, Paulus, Evita ja Sakari ahkeroivat lipunmyynnissä.

Sulkula myöntää, että välillä väsyttää.

– Silloin hermot ovat kireällä, hän toteaa.

– Mutta taas saa uutta voimaa, kun näkee, miten hiihtäjät arvostavat latua.

Kaupunki on alun ennakkoluulojen jälkeen tukenut hanketta.

– Sieltä on saatu henkistä apua, tänä vuonna myös taloudellista, Sulkula kiittää.

Jouluaattona eli maanantaina Jyväslumi luovuttaa ladun kaupungin hoidettavaksi. Samalla hiihtäminen muuttuu ilmaiseksi.

Tulevaisuus? Yksi asia on saletti. Jyväslumi tarjoaa ensilumenbaanan jatkossakin.

– Laajavuori rakentaa tälle pohjalle rullahiihtoradan, Sulkula kertoo.

– Se auttaa meitä. Säilölumi on parempi levittää asvaltin päälle.

Isoin haaste on säilöttävän lumen tykitykseen tarvittava vesi, joka on tähän asti pumpattu Vuorilammesta. Nyt lammen pinta on laskenut hälyttävästi.

– Voi olla, että tulevaisuudessa vesi on otettava vähän kauempana olevasta Myllyjärvestä tai Tuomiojärvestä, Sulkula pohtii.

Ongelma, muttei mahdoton.

Ei tälle kolmikolle.