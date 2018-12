KalPa antoi kapteenilleen joululahjaksi jatkosopimuksen

Jääkiekon Liigassa pelaava KalPa teki kahden vuoden jatkosopimuksen hyökkääjä Tommi Jokisen kanssa. Jokinen toimii toista kauttaan kuopiolaisjoukkueen kapteenina. Uusi sopimus pitää miehen Kuopiossa kevääseen 2021 saakka, ellei sopimuksessa olevaa ulkomaanoptiota käytetä.

– Olen erittäin tyytyväinen, että pääsimme sopimukseen ja on minulle kunnia-asia edustaa kasvattajaseuraani. KalPa on tällä hetkellä minulle oikea paikka pelata ja kehittää itseäni pelaajana, Jokinen kertoi KalPan verkkosivuilla.

Jokinen, 30, on pelannut Liigaa myös SaiPassa. Hänelle on kertynyt yli 600 runkosarjaottelua. KalPan edustusjoukkueen riveissä Jokinen on saavuttanut SM-pronssin 2009 ja SM-hopean 2017.