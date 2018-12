KalPa palasi raiteilleen – Sportin voittokulku tyssäsi Kuopiossa

Viime peleissä aikamoista vuoristorataa jopa otteluiden sisällä kulkenut KalPa nappasi maukkaan 3–2-kotivoiton neljän ottelun voittoputkessa olleesta Vaasan Sportista.

Kuopiolaisten voittomaalista vastasi päätöserän alussa osunut Tommi Jokinen. KalPan onnistujia oli myös pitkän loukkaantumisjakson jälkeen mainion maalivireen löytänyt Alexander Ruuttu, joka iski jo neljännen maalinsa viiteen pelattuun otteluun.

– Kyllähän sen edelleen tuntee, että pitkä tauko on alla, mutta hyvin on lähtenyt liikkeelle. Syötöt ja ajoitukset ovat olleet hyvällä mallilla, niin tulostakin on tullut, Ruuttu kehaisi.

Voitosta huolimatta KalPan päävalmentaja Sami Kapanen peräänkuulutti edelleen tasaisuutta joukkueensa otteisiin. Loppuhetkillä kuopiolaisten sankariksi nousi kolmannen peräkkäisen ottelunsa KalPan maalilla pelannut Jonathan Iilahti, joka otti isot torjunnat aivan viime hetkille.

– Paljon on menty eteenpäin, mutta edelleen siellä on hetkiä, ettei peli pysy ihan kasassa, Kapanen summasi.