Kaleva: Lentopallon Baltian liiga "ottaa aikalisän" – ylikansallinen sarja koronakeväänä jäihin

Suomen, Viron ja Latvian yhteinen miesten lentopalloliiga ei toteudu ainakaan kaudella 2020–21. Koronaviruksen myllerryksessä suunnitelma Baltian liigasta on laitettu jäihin, kertoo Kaleva.

Kolmen maan lajiliitot tutkivat mahdollisuutta ylikansallisen sarjan käynnistymisestä jo ensi kaudella.

– Baltian liigaa ei pelata tulevalla kaudella minkään yhteisen sarjan muodossa, Suomen lentopalloliiton toimitusjohtaja Seppo Siika-aho vahvistaa.

Kansallisen pääsarjan korvannut Baltian liiga olisi ollut kotimaisille liigaseuroille liian arvaamaton muutos.

– Baltian liiga -asiassa on ollut ihan pakko ottaa aikalisä. Nyt on hyvin vaikea katsoa kovin pitkälle tulevaisuuteen. Tällä hetkellä on tärkeintä saada pidettyä kaikki kotimaan liigajoukkueet mukana tässä vaikeassa tilanteessa, Siika-aho lisää.