Kalevan kisoissa 15 finaalilajia – Simo Lipsanen tähtää kolmiloikassa neljänteen perättäiseen mestaruuteen ja kauden kärkitulokseen

Kalevan kisojen kolmannen kilpailupäivän ohjelmassa on seitsemän miesten ja kahdeksan naisten loppukilpailua. Päivä alkaa naisten kiekonheiton karsinnalla kello 11.30. Päivän viimeisissä loppukilpailuissa ratkotaan Suomen mestaruudet naisten ja miesten 100 metrin juoksussa 20.35 ja 20.45.

Miesten kolmiloikassa Simo Lipsanen tavoittelee uransa viidettä ja neljättä peräkkäistä Kalevan kisojen loikkamestaruutta. Eilisen karsinnan hän selvitti ensimmäisellä yrityksellään, jonka hän ponnisti lyhyestä vauhdista tasan 16 metriin 2,6 sekuntimetrin myötätuulessa.

– Suoritus oli rento ja tehokas. Hyvät loikat lyhyestä vauhdista, Lipsanen kommentoi karsintaa.

– Hyppäsin karsinnan 12 askeleen vauhdista. Finaalissa kaikki peliin ja täydellä vauhdilla.

Tavoitteena kauden paras tulos

Lipsasen, 24, kotimainen kärkitulos on 16,48. Suomen ennätyksen 17,14 hän ponnisti kesällä 2017.

Turun Kalevan kisat on Lipsasen kauden pääkilpailu, joten tavoitteena on roiskaista loikat paljon lähemmäksi 17:ää metriä.

– Tuntuu, että vauhdinjuoksu on avautunut kesän mittaan. On hyvä merkki, kun se alkaa sujua iloisesti. Rennosta ja helposta vauhdista on helpompi ponnistaa hyvät loikat, kun vauhtia ei tarvitse runtata, Lipsanen totesi.

– Kauteen lähdettäessä päätimme, että paras kunto tähdätään näihin kisoihin, ja fiilis on nyt luottavainen. Kauden parhaaseen tähtään.

Lipsasen kolmiloikkamestaruudet ovat vuosilta 2015, 2017, 2018 ja 2019. Pituusmestaruutta hän juhli Kalevan kisoissa 2017.