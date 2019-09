Kalevan malja palaa Jyväskylään! – JKU rikkoi piste-ennätyksen reippaasti kauden päätösviikonloppuna

Jyväskylän Kenttäurheilijat voitti seurajoukkueiden Kalevan maljan, kun kotimainen yleisurheilukausi tuli päätökseen Ylivieskan SM-viesteissä.

JKU ansaitsi yleisurheilukauden aikana 474 pistettä, mikä on uusi Kalevan maljan ennätys. Viime vuonna niin ikään JKU:n tekemään ennätykseen tuli parannusta hurjat 60 pistettä.

Lahden Ahkera oli seurajoukkueissa toinen 396 pisteellä, Helsingin Kisa-Veikot taas tienasi 324 pistettä ja oli siten kolmas.

JKU:n toiminnanjohtaja Markku Koistinen oli onnellinen omiensa suorituksesta.

– Totta kai se tuntuu oikein hienolta. Kalevan maljan voitot ovat pitkäjänteisen työn tulosta. Valmennusjärjestelmän kehittäminen ja siihen satsaaminen, koko paketti urheilukoulusta alkaen sekä satsaaminen valmentajiin ja heidän ammattitaitoonsa on ruvennut tuottamaan tulosta, Koistinen kertoo Keskisuomalaiselle.

Seuran näkyvin saavutus SM-viesteissä oli kaikkien kolmen naisten viestijuoksun voittaminen, kun seura kampesi kultaa niin 4x100 metrin, 4x400 metrin kuin 4x800 metrin juoksuissa. JKU ei ole koskaan onnistunut saavutuksessa aiemmin.

– Viestimenestys oli kaikkien aikojen parasta. Ehkä se vähän yllätti, että olimme noinkin hyviä.

Sekään ei yksinään riitä, vaan JKU hankki useita mitaleita eri ikäluokissa sekä pojissa että tytöissä. Aivan kuten kauden aikana aiemminkin.

– Kalevan maljan voittaminen ei ole pelkästään huippu-urheilua. Paljon tulee pisteitä juniorisarjoista, ja paletin on oltava kunnossa sieltä saakka.

– On oltava tasaisesti menestyviä urheilijoita kaikissa lajeissa. Esimerkiksi Lahden Ahkeralla on vähän yksipuolinen kattaus: todella vahvat kestävyysjuoksijat, mutta kenttäurheilussa puuttuu menestystä, Koistinen analysoi.

Kenttäurheilijoiden sunnuntai huipentui naisten 4x400 metrin viestiin, kun Janette Niemi, Anniina Kortetmaa, Heini Ikonen ja Aino Pulkkinen toivat voiton ajalla 3.44,31. Helsingfors IFK oli toinen, 53 sekunnin sadasosaa perässä.

– Nyt kulki niin hyvin, että olisi kiva juosta vielä 400 metriä, mutta kausi oli nyt tässä, Pulkkinen kertoi Urheiluliiton tiedotteessa.

JKU:n sunnuntain toisesta mestaruudesta vastasi 19-vuotiaiden 4x100 metrin aitajuoksujoukkue. Nelikossa kirmasivat Juuso Peltola, Pietari Valoranta, Kristian Peltola ja Jesse Väyrynen.

JKU juhlii Kalevan maljaa kauden päätöstilaisuudessaan 8:s marraskuuta. Jotta pysti löytäisi tiensä Keski-Suomeen jatkossakin, valmennukseen tulee satsata entistäkin enemmän.

– Kyllä me varmaan jatkamme tällä tiellä. Pyrimme koko ajan kehittämään omaa filosofiaa ja valmennusjärjestelmää. Syksyllä on tehty päätökset, ja lokakuussa kolme ammattivalmentajaa astuu remmiin. Se on tämän vuoden iso steppi, Koistinen toteaa seuran tulevaisuudesta.

– Ei voi kuvitellakaan, että olisimme täydellisiä. Jyväskylässäkin harrastajista kilpaillaan eri lajien kanssa. Yritämme tarjota laadukasta toimintaa lapsille ja nuorille, että he eksyisivät yleisurheilun pariin ja pysyisivät siellä, Koistinen toivoo.