Kalla alkaa taipua Pekingin 2022 talvikisoihin – "Eihän 34 vuotta ole vielä ikä eikä mikään"

Ruotsin suurin olympiatoivo Charlotte Kalla alkaa taipua uransa jatkoon vielä neljällä vuodella. Ennen kilpailukautta hän kertoi hiihtävänsä helmikuussa Pyeongchangissa viimeiset talviolympialaisensa, mutta keskiviikkona hän vihjaisi Expressenille uran jatkuvan Pekingin 2022 talviolympialaisiin.

– Ajattelin asiaa aiemmin päivällä, sillä eihän 34 vuotta ole vielä ikä eikä mikään, Kalla maisteli ajatusta.

– Se on kuitenkin päätös, jonka pidän itselläni. Kaikki riippuu lopulta siitä, miltä minusta tuntuu neljän vuoden päästä ja miten motivoitunut olen.

Kalla, 30, on saavuttanut viisi olympiamitalia. Hänellä on kultaa vapaan hiihtotavan kympiltä 2010 ja viestistä 2014. Hopeaa hänellä on parisprintistä 2010 sekä yhdistelmäkilpailusta ja kympin perinteiseltä 2014.