Kalle Rovanperälle historiallinen mestaruus – "Tämä on ihan iso juttu"

Skodan tehdastallin suomalaiskuski Kalle Rovanperästä tuli Walesissa rallin MM-sarjan kautta aikain nuorin mestari. 19-vuotias tulevaisuuden lupaus nappasi ylivoimaisen voiton WRC2 Pro -luokassa, mikä varmisti tittelin, vaikka kaudesta on vielä kaksi rallia ajamatta. Maailmanmestaruus jaetaan vain WRC-luokassa, mutta luokkamestaruuskin tuntui nuoresta miehestä hyvältä.

– Tuntuu tosi makealta. Oli se kieltämättä helpotus, kun maaliviiva näkyi. Mielestäni tämä on ihan iso juttu. Toisaalta tämä pitikin saavuttaa, Rovanperä summasi.

R5-autojen luokassa voitto tuli Walesissa 45 sekunnin erolla ennen norjalaiskonkari Petter Solbergia. WRC2 Pro -luokassa ykköstila heltisi lähes viiden minuutin turvin ennen tallikaveri Jan Kopeckya.

– Eihän se ikinä kivaa ole ajaa, kun kilpailua ei ole. Pidettiin kuitenkin lauantai vielä ihan hyvää vauhtia ja tänään ajettiin sitten tosi nätisti. Aina kilvanajo olisi mukavampaa, Rovanperä sanoi.

Armeijan harmaat kutsuvat

Rovanperän on ounasteltu nousevan ensi kaudella WRC-auton puikkoihin. Sopimusta ei ole kuitenkaan vielä julkistettu.

– Olemme ainakin näyttäneet, että näillä pienemmillä autoilla päästään kovaa. Muuta en osaa sanoa, Rovanperä kuittasi utelut ensi kaudesta.

Reilun viikon kuluttua Rovanperä astuu armeijan harmaisiin. Rallitähdelle päivät kasarmilla jäänevät kuitenkin ainakin palveluksen alussa vähiin, sillä MM-kaudesta ovat ajamatta vielä Katalonian ja Australian osakilpailut.

– Hyvillä mielillä menen sinne. Mukavaa armeijaan on mestarina lähteä. Tarkoitus on kuitenkin ajaa armeijasta huolimatta, Rovanperä totesi.

– On mielenkiintoista nähdä, minkälaista hommaa se oikein on. Mielestäni armeija pitää suorittaa kunnialla.

Voitto Walesissa oli Rovanperälle jo kauden viides luokassaan. Kauden alku oli nuorelle suomalaiselle vaikea, mutta keväästä alkaen Rovanperä on ollut huimassa vedossa.

MM-kauden toiseksi viimeinen osakilpailu ajetaan Kataloniassa kolmen viikon kuluttua.

– Hirveästi en ehdi armeijassa aluksi olemaan. Meillä on testit reilun viikon päästä ja sitten onkin pian Katalonian rallin vuoro, Rovanperä jutteli.

Toyota-Mäkisen ykkössuojatti Tänak tarrasi kiinni rallin maailmanmestaruuteen

Toyotan Ott Tänak nappasi jo rallikauden kuudennen voittonsa, kun virolainen oli nopein sunnuntaina päättyneessä Walesin MM-rallissa. Ykköstila tuli 10,9 sekunnin turvin ennen Hyundain Thierry Neuvillea.

Tänak juhli myös kisan päättäneen Power Stage -erikoiskokeen voittoa napaten rallista täyden pistepotin. MM-sarjassa Toyota-kuskin johto kasvoi 28 pisteeseen Citroenin Sebastien Ogieriin nähden. Ogier oli Walesissa kolmas.

– Minulla oli aika paljon paineita. Ero muihin oli koko ajan pieni ja olin kyllä ihan äärirajoilla joka pätkällä, Tänak huokaisi.

– Voitto ei tullut helpolla, mutta nyt tuntuu todella hyvältä. Vielä on pari kisaa jäljellä. Paljon on nähty draamaa tälläkin kaudella, joten mestaruus ei missään nimessä ole vielä varma, Tänak jatkoi.

Tommi Mäkisen johtama Toyota nousi Tänakin voiton ja Kris Meeken neljännen sijan myötä kahdeksan pisteen päähän valmistajien MM-sarjaa johtavasta Hyundaista.

– Tiukkaa on veto ja tiukkana varmasti jatkuu. Seuraavissa kisoissa meidän on keskityttävä edelleen tiukasti. Virheisiin ei ole varaa, Mäkinen vaati.

Mäkisen kultapoika Tänak sai vanhalta mestarilta suitsutusta.

– Syke on edelleen korkealla. Nyt tiedän, miltä tuntuu, kun ei hengitä neljään minuuttiin. Viimeinen pätkä oli niin jännittävä. Ott on selvästi vahvin kuski tässä porukassa. Hän on ihan uskomattomassa iskussa.

Suomalaisten surkea kisa

Suomalaisten WRC-kuskien Walesin ralli oli surkea.

Toyotan Jari-Matti Latvala, Citroenin Esapekka Lappi ja Fordin Teemu Suninen keskeyttivät.

Lappi ajoi sentään maaliin ralli2-säännön turvin ja sai lohduksi kolme MM-pistettä viimeiseltä erikoiskokeelta Power Stagelta.

Korjattu klo 17.19: Kalle Rovanperä ei ole maailmanmestari, toisin kuin aiemmin uutisoitiin, sillä MM-titteli jaetaan virallisesti rallin MM-sarjassa vain WRC-luokan voittajalle. Rovanperä on kuitenkin WRC2 Pro -luokan mestari.