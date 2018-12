Kalle Virolainen jatkaa Lohessa – Karppanen palaa seuraan kuuden vuoden tauon jälkeen

Kalle Virolainen ja Joni Karppanen pelaavan ensi kaudella Jyväskylän Lohessa Suomensarjaa. Virolainen jatkaa Lohessa toista kauttaan ja Karppanen palaa seuraan kuuden vuoden tauon jälkeen.

Urallaan 220 lyötyä juoksua Superpesiksessä ja 297 Ykköspesiksessä nakuttanut lyöjäjokeri oli varsin tyytyväinen viime kauteen.

– Nautin viime kesästä erittäin kovasti, en pelkästään pelaamisesta vaan ennen kaikkea porukasta. Nyt kun sitten tuli mahdollisuus jatkaa näin hienossa yhteisössä, niin ei siinä ollut enää yhtään syytä, miksi en jatkaisi, Virolainen kommentoi seuran tiedotteessa.

Karppanen on pelannut Lohessa kausilla 2011 ja 2012. Viime kesänä hän edusti Lievestuoreen Kisaa Ykköspesiksessä. Karppanen on pelannut 160 ottelua Suomensarjaa, jossa hän on iskenyt 184 lyötyä juoksua ja yhteensä 604 kärkilyöntiä.

Lohi tiedottaa, että tulevina viikkoina seura saattaa kiinnittää vielä pari nimeä joukkueeseensa. Tällä hetkellä sopimus on Henri Ikosen, Joni Karppasen, Aleksi Karttusen, Mikke Nampajärven, Janne Palomäen, Ville Rauhalan, Juuso Tajakan, Matti Vilppolan, Kalle Virolaisen ja Mikko Watian kanssa.