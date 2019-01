Kampuksen Dynamo riepotteli JoSePaa tennislukemin 6-0

Mitä tästä pitäisi ajatella?

Onko kyse Kampuksen Dynamon erinomaisuudesta, muiden Futsal-liigan joukkueiden heikkoudesta vai Pohjoismaiden parhaan futsal-maan kärjen kapeudesta?

Todennäköisesti vähän näistä kaikista. Mutta sellainen on tilanne, että liigaa johtava Dynamo on niin paljon parempi kuin sarjan keski- ja alakastin joukkueet, että otteluiden suurin mielenkiinto on yleensä Dynamon voittomarginaalin ja parhaiden pistemiesten arvuuttelu.

Otetaan nyt vaikka tämä KaDyn viimeksi kulunut viikko: 8–0-kotivoitto FC Kemistä, 8–4-vierasvoitto sarjajumbo Tervareista ja keskiviikkona Monitoimitalolla nähdyt tennislukemat 6–0 liigan toista keskisuomalaista joukkuetta Joutsan Seudun Palloa vastaan.

JoSePa pysyi, kaikella kunnialla, ottelussa mukana ensimmäisen minuutin, jonka aikana sillä oli kaksi kulmapotkua. KaDyn Sergei Korsunov aloitti isäntien maali-iloittelun todellisella unelmavolleylla ajassa 3.49. Kristijan Radin nosti kulmapotikun kaikkien JoSePa-pelaajien yli, ja Korsunov täräytti täydellä voimalla yläkulmaan.

Jos yrität vastaavaa kymmenen kertaa, montako onnistuu?

– No yläkulmaan ei mene monta. Mutta on noita harjoiteltu, ja muutama on jo onnistunut tällä kaudella, Korsunov myhäili.

1.40 minuuttia myöhemmin Radin oli osunut kahdesti Jani Korpelan esitöistä, ja ajassa 9.09 Korpela ohjasi Radinin laukauksesta jo 4–0.

Peli oli ohi, vaikka sitä oli jäljellä vielä lähes 31 minuuttia.

Toisella jaksolla Korpela ja Radin osuivat vielä Korsunovin esitöistä. Näin KaDyn 12 tehopistettä jakautuivat kolmelle miehelle: Radin 3+2, Korpela 2+2 ja Korsunov 1+2.

Vieläkö tällaiset pelit ovat hauskoja?

– Kyllä, kyllä! Aina on hauskaa, kun pelataan. Pelipäivä on aina juhlapäivä, Korpela sanoi.

JoSePa ei ollut edes kovin lähellä maalintekoa ennen kuin viiden viimeisen minuutin aikana. Korpelan mukaan KaDyn motivaatio riittää pelien pelaamiseen loppuun asti.

– Jos päästämme helppoja maaleja, se näkyy seuraavissa treeneissä: sitten juostaan viivoja! Ja sitä kukaan ei halua, Korpela valotti päävalmentaja Vasko Vujovicin motivointikeinoja.

– Pelaamme aina kuin peli olisi tasan, ja haluamme pitää nollan omissa.

Joutsasta oli saapunut Monitoimitalolle pitkästi toistasataa kannattajaa, jotka pitivät ajoittain mukavaa meteliä. Omaa joukkuettaan yleisö ei valitettavasti saanut syttymään. Peli oli pitkiä toveja kuin hippaleikkiä tai isät vastaan pojat -mittelöä.

Toki on muistettava, että KaDy on moninkertainen liigamitalisti ja hallitseva mestari, ja joutsalaiset ovat ensimmäistä kauttaan liigassa. Niin seurojen resursseissa, yksilöiden taidoissa kuin joukkuepelaamisessa on valtavia eroja. Se ei silti saisi estää pienempiä yrittämästä.

Vähintä, mitä liigatasolla voisi tehdä, olisi juoksuttaa kentälle urheilijoita. Siinä kun KaDyn pelaajat ovat viimeistään Vujovicin treenirääkin jäljiltä trimmattuja huippu-urheilijoita, JoSePan ryhmästä kokonaisuudessaan ei voi sanoa samaa.

Siksi pelit ovat välillä ohi yhdeksän minuutin jälkeen.