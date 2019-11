Kanadalainen Latifi korvaa Kubican Williamsilla – F1-kuljettajapaikat nyt täytetty

Kanadalainen Nicholas Latifi ajaa tulevalla formula ykkösten kaudella Williamsia, talli ilmoitti torstaina tämän kauden viimeisen gp-viikonlopun alla Abu Dhabissa. Latifi, 24, korvaa puolalaisen Robert Kubican. F1-sarjan talleista pahnanpohjimmaisen ykköskuljettajana jatkaa britti George Russell, 21.

Latifi on ajanut tällä kaudella F2-sarjaa ja on sarjan pistetilastossa toisena ennen Abu Dhabin viikonloppua. Hän on myös toiminut Williamsilla harjoitus- ja testikuljettajana, joten nimitys kisakuskiksi ei näin ollen ollut mikään yllätys.

– Odotamme innolla hänen nousuaan uuteen rooliin, kun haemme paikkaa jälleen F1:n keskikastissa, tallin varapäällikkö Claire Williams totesi.

Williams on tällä kaudella koonnut vain yhden pisteen. Se tuli Kubican 10. sijalla Saksan gp:ssä.