Kanadalla luottoa Suomi-kohtaamiseen: "Luulen, että meiltä voi odottaa parasta peliämme"

Kanada kääntää varhain torstaina Suomen aikaa katseensa Vancouverin Rogers Arena -jäähalliin, kun alle 20-vuotiaiden MM-jääkiekon puolivälierässä puolustava mestari Kanada kohtaa Suomen. Kanadan vei Suomea vastaan tappio Venäjälle alkulohkon päätöskierroksella, mutta luottamusta turnausisännältä löytyy.

– Puolivälierä on joko voitto tai kotimatka. Tunnetta varmasti pelissä piisaa, mutta luulen, että meiltä voi odottaa parasta peliämme, Kanadan ykköspistemies Morgan Frost miettii CBC-sivuston mukaan.

Frost muistaa toki turnausta edeltäneen pelin, jossa Suomi löylytti Kanadaa 5–2. Kanadalle ottelusta oli hyötyä, sillä Frostin mukaan he tietävät nyt, mitä odottaa. Vaikka luottoa itseen onkin, ei ottelusta tule helppo.

– Suomella on taitava joukkue. Jos annat heille liikaa paikkoja ylivoimalla, he tekevät maalin. Meidän on pysyttävä kurinalaisina, vältettävä maalipaikkojen antamista, Frost sanoo.

– Suomi on ehdottoman vaarallinen joukkue, hän painottaa vielä.

Maalivahti Michael DiPietro puolestaan korostaa vanhaa kunnon apua tiukkoihin paikkoihin.

– Muistaa sen, että tämä on vain yksi peli muiden joukossa.

Siitäkin huolimatta, että tunteet ovat pinnassa ja Vancouverin hallissa meteliä riittää.

– Kyllähän siinä sydän alkaa tykyttää normaalia nopeammin, DiPietro ennakoi.

Nuorella maalivahdilla on takataskussaan kikkaa keskittymisen pitämiseen, kaikesta melusta ja hälinästä viis. Hän käyttää hengitystekniikoita, joiden tarkoitus on rauhoittaa ennen pelejä ja niiden aikanakin.

– Se on jotain sellaista, joka voi ehkä kääntää keskittymisen takaisin peliin, DiPietro kertoi.

MM-puolivälierä Kanada–Suomi alkaa Vancouverissa Suomen aikaa kello 1.30.