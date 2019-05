Kanadalle raju takaisku MM-aattona: loukkaantunut ykköstähti Tavares palaa Torontoon

Jääkiekon MM-kisojen avauspäivänä perjantaina Suomen kohtaava Kanada koki kovan menetyksen ennen Slovakiassa pelattavan MM-turnauksen alkamistakaan. Joukkueen nimekkäin pelaaja, NHL-seura Toronto Maple Leafsin keskushyökkääjä John Tavares loukkaantui harjoituksissa ja palaa kotimaahansa tutkittavaksi.

NHL-runkosarjassa tehot 47+41 takonut Tavares sai ylävartalovamman. MM-avauksen aattona torstaina hän kävi harjoituksissa, mutta se tuli selväksi, että vamma ei salli kisoihin lähtemistä.

– Leafsin sentteri John Tavares sai ylävartalon lihasvamman MM-valmistautumisessa. Tavares palaa Torontoon tarkempiin tutkimuksiin. Lisätietoja luvassa lähipäivinä, Maple Leafs kertoi Twitterissä.

Kanadan maajoukkue julkisti torstai-iltana virallisen vahvistuksen Tavaresin MM-poisjäännistä.

– John oli innoissaan vaahteranlehtipaidan pukemisesta, ja innoissamme olimme mekin kokeneen NHL- ja maajoukkuepelaajan mukaantulosta. Olemme pettyneitä, että John ei pysty ottamaan osaa MM-turnaukseen 2019, maajoukkuejohtoon lukeutuva Jason Botterill totesi tiedotteessa.

Kanadan päävalmentaja Alain Vigneault laittoi loukkaantuneen Tavaresin tilalle harjoituksissa ykkösketjuun Tyler Bertuzzin, Sean Couturierin ja Sam Reinhartin rinnalle.

Leijonat vähät välittää säälittelystä

Suomen jääkiekkomaajoukkue on harvoin ollut yhtä yksiselitteisesti haastaja kuin perjantaina Slovakiassa alkavassa jääkiekon MM-turnauksessa. Kosicessa A-alkulohkossa pelaavassa joukkueessa on peräti 18 MM-ensikertalaista ja NHL-kokemusta vain murto-osa verrattuna muihin mitalintavoittelijoihin.

Esimerkiksi Bratislavan B-lohkossa kiekkoilevalla Ruotsilla on koossa jo 19 NHL-kiekkoilijaa. Suomen joukkueesta NHL-kokemusta koko peliuraltaan on neljältä, ja runkosarjapelejä maailman ykkösliigassa yhteensä 122.

”Stackars Suomi” (Suomi-parka), säälitteli torstaina ruotsalaisen Aftonbladet-lehden MM-ennakkoraatikin.

Suomi on altavastaajan asemasta vähät välittänyt. Se voitti viime viikonloppuna maajoukkueiden EHT-sarjassa NHL-tähtiä vilisevän Venäjän ja on muutenkin esiintynyt maaotteluissa edukseen.

– On selvää, että kun huomaa pärjäävänsä huippujoukkuetta vastaan, se antaa itseluottamusta. Jos ei olisi mitään palaa, olisi vaikeampaa. Olen todella luottavainen, päävalmentaja Jukka Jalonen vakuuttelee.

Hulppea MM-alkuohjelma

Suomen otteluohjelma on Leijonien viime vuosikymmenten MM-kisahistoriassa poikkeuksellinen. Kolmessa ensimmäisessä ottelussa ovat vastassa alkulohkon ennakkoon kovimmat kilpakumppanit Kanada, Slovakia ja Yhdysvallat. Viime vuoden MM-kisoissa Suomi aloitti Etelä-Koreaa vastaan.

– Ottelu kerrallaan mennään. Kanada on NHL-luokan joukkue. Itse pelaamme yhteistyön lätkää ja katsomme, miten Kanada pelaa yli- ja alivoimat.

Jalonen näkee, että pikaisesti kootut pohjoisamerikkalaisjoukkueet Kanada ja USA ovat kisojen alussa haavoittuvimmillaan.

– Meille on etua siitä, että takana on neljä viikkoa yhteistä leiritystä. Suunnilleen puolet joukkueesta on ollut mukana sen ajan. Meille on siitä etua yhteispelissä.

Suomen kapteenin, 203-senttisen hyökkääjän Marko Anttilan sarjakausi päättyi 7. maaliskuuta, kun Jokerit karsiutui KHL:n pudotuspelien avauskierroksella. Kuukautta myöhemmin hän liittyi maajoukkueen MM-leiriryhmään.

– Joukkuepeli on varmaan meidän ase Kanadaa vastaan, kun olemme isoon kaukaloon tottuneita, Anttilakin arvelee.

Suurimmat epäilyt kohdistuvat Suomen hyökkäyspelin tehokkuuteen. Kuka tekee MM-jäällä Leijonien maalit?

– Minusta joukkueessa on valtavasti potentiaalia. Ryhmään tulleet uudet pelaajat pystyvät todistamaan, että kykenevät maalintekoon, kippari uskoo.

Alkamisaika suosii Suomea

NHL-pudotuspeleistä karsiutuneiden kanadalaispelaajien parhaimmistosta kasattu MM-ryhmä oli vielä tiistaina kesäterässä, kun se voitti maalikarkeloissa kehnon Itävallan 7–5.

– Meillä on mahdollisuutemme. Nikkareille (Kanadalle) ei tule helppoa, päävalmentaja Jalonen lupaa.

Suomen ensimmäinen ottelu aikaa perjantaina paikallista aikaa kello 16.15. Euroaika suosii Kanadan sijasta Leijonia.

– Avausotteluun normaali valmistautuminen. Sitten puita uuniin ja kapuloita rattaisiin, Jalonen kuvaa taisteluasennetta.

Sekä hän että Anttila ovat valmiita myöntämään, että Suomen on MM-kisoissa menestyäkseen parannettava peliään.

– Tämä ei vielä riitä, kapteeni Anttila sanoo.

Korjattu aiempaa uutista klo 18.41: Suomen vastustajat ovat MM-kisojen aluksi Kanada, Slovakia ja Yhdysvallat, ei Venäjä