Suomi kohtaa jalkapallon miesten EM-karsinnassa Italian, Bosnia-Hertsegovinan, Kreikan, Armenian ja Liechtensteinin. Pelit tässä lohko J:ssä alkavat maaliskuussa ja lohkon kaksi parasta ottavat paikat kesän 2020 EM-lopputurnaukseen.

Päävalmentaja Markku Kanerva oli arvontatulokseen lopulta kohtuullisen tyytyväinen. Pahempaa olisi voinut olla luvassa.

– Ei riemusta hypitä, mutta ei itketäkään. Ihan ookoo, Kanerva kertoi puhelimitse Dublinista.

– Kova lohko, mutta ei kuolemanlohko. Mahdollisuuksia täynnä, meillä on mahdollisuus voittaa kenet tahansa tuosta.

Kreikka oli syksyn Kansojen liigassa samassa lohkossa Suomen kanssa. Suomi voitti kotonaan, mutta hävisi vieraissa.

– Kreikkaan meillä on hyvä näppituntuma. Revanssin paikka, Kanerva mietti viitaten lokakuiseen tappioon Ateenassa.

Italian Suomi kohtasi arvokisakarsinnassa viimeksi 2003. Kautta aikain Suomella on yksi voitto Italiasta, ja siitä on kulunut 106 vuotta. Nykyjoukkueella on kuitenkin ollut yllättäviä ongelmia, kuten karsiutuminen tänä kesänä pelatusta MM-lopputurnauksesta.

– Siellä on murrosta vähän käynnissä. Kokemusta ja taitoa kuitenkin löytyy, ja vaikea joukkue voitettavaksi, Kanerva arvioi.

Bosnia-Hertsegovinaa vastaan Suomi on pelannut vain yhden maaottelun 2004.

– Ei niin tunnettu joukkue suomalaisille, mutta taitava ja fyysinen, Kanerva sanoi.

Armeniaa vastaan Suomi pelasi viimeksi 2006 EM-karsinnoissa, ja Liechtenstein kävi maaottelussa Turussa viime vuonna.

– Yllätysvalmiita. Aiheuttavat ongelmia, toivottavasti ei kuitenkaan meille. Lohkossa pelataan varmasti ristiin, ja ratkaisut tulevat vasta (viimeisissä peleissä) marraskuussa, Kanerva mietti.

Ottelut alkavat maaliskuussa 21.–23. päivä, ja viimeinen kierros pelataan marraskuun 17.–19. päivä. Kanervan toiveissa on otteluohjelman nopea valmistuminen, mutta julkistaminen saattaa venyä siihen, että kaikkien kymmenen lohkon ohjelmat on saatu valmiiksi.

– Jos avauspeliksi pitäisi jokin toivoa, niin Liechtenstein vieraissa, Kanerva sanoi.

Kymmenestä karsintalohkosta jaetaan 20 paikkaa 12 järjestäjämaan EM-turnaukseen. Loput neljä EM-paikkaa jaetaan Kansojen liigan pudotuspeleissä. Suomella on jo paikka C-divisioonan pudotuspeleissä.

Ruotsi ja Norja arvottiin Espanjan seuraksi

Jalkapallomahti Saksa väijyi ykköskorin ulkopuolella jalkapallon miesten vuoden 2020 EM-karsinnan arvonnassa, ja se nostettiin kakkoskorista Hollannin seuraan karsintalohko C:hen. Muut lohkon joukkueet ovat Pohjois-Irlanti, Viro ja Valko-Venäjä.

Ruotsi ja Norja vääntävät naapurikohtaamisia lohko F:ssä, jonka ykkössuosikki on Espanja. Lohkossa on myös arvaamaton Romania sekä pikkumaat Färsaaret ja Malta.

Englanti saa vastaansa lohko A:ssa muun muassa Tshekin ja Bulgarian. Puolustava mestari Portugali on lohko B:ssä Ukrainan ja Serbian kanssa, ja kotikisoissaan 2016 finaalin hävinnyt Ranska pelaa H-lohkossa Islannin, Turkin ja Albanian kera.