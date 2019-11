Kanervan makupala: Joronen torjuu Huuhkajien maalilla – EM-paikkansa varmistanut Suomi päättää karsintaurakkansa illalla Kreikkaa vastaan

Suomen miesten jalkapallomaajoukkueen kokoonpanoon tulee muutoksia tänään pelattavaan EM-karsintojen päätösotteluun. Suomi varmisti EM-lopputurnauspaikan perjantaina, kun Huuhkajat kukisti Helsingissä Liechtensteinin.

Ateenassa Kreikkaa vastaan pelattavassa päätösottelussa Suomen maalia vartioi Jesse Joronen. EM-karsinnoissa Suomen maalia on tähän asti vartioinut Lukas Hradecky.

– Muutoksia on tulossa. Ehkä makupalana heitetään, että Jesse Joronen pelaa tänään maalissa. Muut jätetään arvailujen varaan, päävalmentaja Markku Kanerva valotti Huuhkajien Facebookissa jaetulla videolla.

Serie A:ssa seurajoukkuetasolla pelaava Joronen torjui Suomen maalilla muun muassa vuosi sitten Kansojen liigan lohkovaiheen päätösottelussa, kun Huuhkajat kohtasi Unkarin. Viimeksi hän pääsi maajoukkuemaalin tolppien väliin tammikuun maaottelussa Ruotsia vastaan.

Kreikka–Suomi alkaa Ateenassa kello 21.45 Suomen aikaa.

Toivio on kokenut Huuhkajissa paljon

Keskuspuolustaja Joona Toivio on kokenut Suomen miesten jalkapallomaajoukkueessa isoja pettymyksiä ja parin viime vuoden nousuhuuman.

Toivio on muodostanut Paulus Arajuuren kanssa varman, kokeneen ja toimivan toppariparin. Lyhyesti sanottuna kaksikko on ollut tärkeä palanen päävalmentaja Markku Kanervan menestysjoukkuetta.

Toivio on kokemuksensa ansiosta hyvä pelaaja vastaamaan, mikä nykyisestä Huuhkajien ryhmästä tekee niin laadukkaan, että EM-lopputurnauspaikka aukesi.

– Moni asia on mahdollistanut tämän. Ilmapiiri, jonka Rive (Kanerva) on luonut. Se miten hyvin käymme eri asiat läpi. Kaikki tietävät, mitä pitää tehdä. Joukkueen sisällä oleva fiilis, Toivio listaa menestystekijöitä.

Jatkoksi voi luetella pelillisiä asioita. Kanervan Huuhkajat pelaa normaalisti 4–4–2-ryhmityksellä, ja tekemistä leimaa selkeys.

Joukkue pystyy rakentamaan hitaita hyökkäyksiä, iskemään tarvittaessa nopeasti vastaan ja pelaamaan palloa pystysyötöillä hyökkääjille juoksuun. Puolustussuuntaan Huuhkajat on kurinalainen ja tiivis.

Kreikka aloitti karsinnat heikosti

Yksi haaste Huuhkajilla on edessään ennen kuin karsintaurakka on ohi: maanantai-illan Kreikka-vieraspeli.

Voitolla Suomi todennäköisesti petaisi itselleen paikan lohkoarvontojen kolmoskorissa. Tasapeli tai tappio jättäisi Suomen neloskoriin.

Kreikka aloitti karsinnat heikosti, mutta on voittanut kaksi viime peliään. Ensin kaatui Bosnia-Hertsegovina kotona ja sitten Armenia vieraissa.

Kesällä päävalmentajaksi tullut John van 't Schip on uudistanut Kreikan maajoukkuetta rajusti.

Lopputurnausmahdollisuutensa Kreikka on menettänyt, sillä lohkosta etenevät kisoihin Italia ja Suomi.

– Bosnia-Hertsegovinaa vastaan Kreikka oli todella hyvä, Toivio tiivistää.

Vastassa melko nuori joukkue

Laitapelaaja Pyry Soiri on Toivion kanssa samoilla linjoilla.

– Täysi fokus on pelissä. Kreikka on kova vastustaja ja parantanut karsintojen edetessä. Vastassa on suhteellisen nuori joukkue, Soiri sanoo.