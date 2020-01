Kanervan uusi sopimus kattaa tulevan MM-haasteen: "Olen äärimmäisen motivoitunut jatkamaan"

Suomen miesten jalkapallomaajoukkueen sen historialliseen ensimmäiseen arvoturnaukseensa navigoinut päävalmentaja Markku Kanerva pysyy pestissään myös ensi kesän EM-lopputurnauksen jälkeen. Palloliitto kertoi lauantaina, että Kanerva, 55, on tehnyt tulevat MM-karsinnat ja mahdollisen Qatarin MM-lopputurnauksen 2022 kattavan jatkon sopimukseensa.

– Olen äärimmäisen motivoitunut jatkamaan tässä hommassa. Paljon on koettu viime vuosina, ja ensi kesänä meillä on iso seikkailu, eli EM-kisat odottavat, Kanerva hehkutteli Palloliiton haastatteluvideolla.

– Olen todella hyvillä mielin sopimuksesta ja kiitollinen siitä, että luottoa löytyy.

Kanerva tarttui maajoukkueen peräsimeen vakituisella otteella joulukuussa 2016 seuraten Hans Backen katastrofaaliseksi kääntynyttä päävalmentajuutta. Jo sitä ennen Kanervalla oli takanaan kaksi lyhyttä "viransijaisuutta" päävalmentajana. Kaikkiaan hän on valmentanut pääpomona 40 ottelua ja hävinnyt niistä vain tusinan.

– Meidän peli on kehittynyt tässä kolmen vuoden aikana. Joukkue on erittäin motivoitunut, kilpailukykyinen ja sitoutunut, kuten meidän koko taustatiimimmekin, Kanerva sanoo.

– Tuo kilpailukykyisyys on osoitettu jo aiemmin, joten olen erittäin toiveikas jatkon suhteen.

"Menestyksestä palkitaan"

Palloliiton puheenjohtaja Ari Lahti kertoo, että Kanervan kanssa asioista saatiin pitkälti sopu jo marraskuun lopulla EM-lopputurnausarvonnan yhteydessä. Menestysluotsin palkankorotuksesta ei jalkapallopomo voi kommentoida, mutta nollalinjalla ei päävalmentaja-alalla ole varmaankaan tarvinnut edetä.

– Selvä on, että menestyksestä palkitaan. Maajoukkueen menestyksekkäin valmentaja, ja tämä on otettu huomioon, Lahti tyytyy kertomaan STT:lle.

EM-seikkailun jälkeen koittavat niin Kansojen liigan pelit kuin myös erityisen odotetut MM-karsinnat.

– "Riven" takana on seisty sataprosenttisesti ja on ollut helppoa olla häntä tukemassa. Hän on luonut pitkäjänteisellä työllä rungon, jonka ympärille saadaan kilpailukykyinen joukkue myös MM-karsintaan. Se on taas kova uusi haaste, mutta meidän on hyvä lähteä sitä kohti, päävalmentajan kiinnittämisestä tyytyväinen Lahti päättää.