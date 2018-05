Raviurheilun ja hevoskasvatuksen keskusjärjestö Suomen Hippoksen valtuuskunta valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Juha Rehulan. Rehula on keskustan kansanedustaja ja entinen ministeri.

– Toimivat yhteiskuntasuhteet ovat tärkeät ja koen, että ne minulla on joka puolelle. Hippoksella on tuore strategia, noudatetaan sitä. Tärkeää on myös, että koko Suomessa ravataan jatkossakin, Rehula paalutti Hippoksen verkkosivuilla.

Rehula voitti toisella äänestyskierroksella asianajaja Kari Erikssonin äänin 23–19. Ensimmäisellä kierroksella Rehula sai 20, Eriksson 19 ja kolmas ehdokas yrittäjä Pasi Ollikainen kolme ääntä. Paikalla oli 42 äänivaltaista valtuuskunnan jäsentä.