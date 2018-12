Kanten maali nosti Chelsean viisi pistettä Arsenalin edelle

Chelsea otti toisen vierasvoittonsa tällä viikolla ja venytti etumatkaansa viidentenä olevaan Arsenaliin jalkapallon Englannin Valioliigassa. Crystal Palace taipui kotikentällään 0–1-tappioon N'Golo Kanten 51. minuutin nätillä viimeistelyllä.

Pelissä ei tosipaikoilla juuri herkuteltu. Chelsea piti palloa, ja Palace tyytyi kyttäämään vastahyökkäyspaikkoja. Ihan ei Palace-luotsi Roy Hodgsonin suunnitelma toiminut, sillä kotijoukkueella meni 85 minuuttia ensimmäisen maaliyrityksensä aikaan saamiseen.

Chelsealla on vuoden päättyessä 43 pistettä, Arsenalilla 38. Tänään Southamptonin kohtaava Manchester City on sarjakolmosena 44 pisteellään, ja eilen Wolverhamptonille hävinnyt Tottenham on 45 pisteessä. Palace on sarjassa 14:ntenä.

Southampton–Manchester City -pelin ohella tänään pelataan vielä ottelut Burnley–West Ham ja Manchester United–Bournemouth.