Kapanen sinetöi Toronton kotivoiton Buffalosta

Kasperi Kapanen oli kovassa iskussa, kun Toronto tyrmäsi kotikaukalossaan Buffalon 5–3 jääkiekon NHL-kierroksella. Ottelun tähdistöön valittu Kapanen laukoi Toronton viimeisen maalin ja syötti 2–1-osuman toisessa erässä.

Kapasen maali syntyi kolmannen erän lopulla alivoimalla, kun Buffalon puolustaja Rasmus Dahlin ei saanut tuomarin luistimeen osunutta syöttöä kiinni ja Kapanen pääsi iskemään hyökkäykseen. Hän luisteli kentän läpi maalille ja laukoi kiekon kylmän viileästi Linus Ullmarkin taakse.

Buffalon Rasmus Ristolainen merkittiin toiseksi syöttäjäksi vieraiden 3–4-kavennukseen, joka syntyi heti päätöserän ensisekunneilla. Toisessa erässä neljä maalia tykittänyt Toronto piti kuitenkin paineen päällä loppuun asti, ja Kapasen maali sinetöi kotijoukkueen voiton.

Kapasella on tältä kaudelta tilillään tehot 19+21=40.

Toronto on itälohkon kolmosena 80 pisteellä, kun Buffalo on itälohkossa vasta 10. sijalla.

Florida kaatoi Coloradon jatkoajalla

Myös Coloradon Mikko Rantanen onnistui maalinteossa kotiottelussa Floridaa vastaan. Vieraat kampesivat lopulta tasaisen taistelun päätteeksi 4–3-voiton jatkoajalla.

Rantasen 2–0-maali syntyi toisessa erässä, kun Tyson Barrie lähetti hänelle herkullisen syötön. Suomalaishyökkääjä harhautti taitavasti Floridan puolustajan ja ampui kiekon verkkoon.

Rantaselle maali oli kauden 26:s. Hänellä on tilillään muhkeat tehot 26+54=80.

Viime aikoina hurjassa vireessä ollut Floridan kapteeni Aleksander Barkov nappasi ottelussa yhden syöttöpisteen. Neljässä edellisessä ottelussaan Barkov tykitti yhteensä 6+5 pistettä.

Florida on voittanut viisi ottelua peräkkäin, mutta sen pudotuspelipaikka näyttää silti yhä epätodennäköiseltä. Florida on itälohkossa vasta 12. sijalla. Colorado on länsilohkossa yhdeksäntenä, ja sen mahdollisuudet jatkoon ovat hieman paremmat.