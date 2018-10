Kapasen tehokas alkukausi jatkuu – iski kaksi maalia Toronton voitossa

Toronton Kasperi Kapasen hyvä alkukauden vire jatkuu, sillä hänellä oli kahden maalin ilta jääkiekon NHL:ssä maanantaina. Kapanen teki joukkueensa ensimmäisen ja viimeisen maalin Toronton voittaessa Los Angelesin kotonaan 4–1.

Kapanen osui ensimmäisen kerran jo ottelun avausminuutilla. Hän sai kiekon maalin takana ja laittoi sen sisään maalivahti Jack Campbellin selän kautta. Peliä oli siinä vaiheessa takana vain 46 sekuntia.

Kolmannessa erässä Kapanen pääsi vastahyökkäykseen kahdella yhtä vastaan Auston Matthewsin kanssa Los Angelesin kiekonmenetyksen jälkeen. Kapanen syötti vasemmalle laidalle Matthewsille, tämä kiersi puolustajan ja syötti takaisin Kapaselle, joka harhautti Campbellin ja käytännössä ratkaisi ottelun 4–1-maalillaan.

Kapanen on kerännyt tällä kaudella seitsemässä ottelussa komeat tehot 4+4. Myös Toronton alkukausi on kokonaisuudessaan ollut hieno – Maple Leafs on voittanut seitsemästä ottelustaan kuusi ja keikkuu koko sarjan kärjessä.

Vahvasti on aloittanut myös Matthews, joka johtaa tehoillaan 10+6 NHL:n pistepörssiä. Los Angelesia vastaan Matthews kirjautti kaksi syöttöpistettä ja hänestä tuli historian viides pelaaja, joka on kerännyt vähintään kaksi tehopistettä kauden seitsemässä ensimmäisessä ottelussa.

Koivu ohitti Rinteen

Suomalaisonnistumisia nähtiin myös Nashvillen ja Minnesotan kohtaamisessa, jonka Nashville voitti kotikaukalossaan 4–2.

Pekka Rinne torjui Nashvillen maalilla 29 laukausta, mutta joutui antautumaan kahdesti – ja molemmilla kerroilla osallisena takaiskuissa oli Minnesotan kapteeni Mikko Koivu.

Ensin Koivu syötti Matt Dumban 1–1-tasoituksen avauserässä, ja kolmannessa erässä hän teki Minnesotan 2–3-kavennuksen Mikael Granlundin syötöstä. Maali syntyi, kun Zach Parise sai taisteltua kiekon maalin takana pois Nashvilleltä eikä Rinne saanut napattua maalin takaa kimmonnutta kiekkoa itselleen. Kiekko päätyi Granlundille, joka syötti vapaana olleelle Koivulle.

Tasoihin Minnesota ei kuitenkaan enää päässyt, ja viimeisellä minuutilla Miikka Salomäki kaunisteli Nashvillen voittolukemat tyhjään maaliin.

Kierroksen muissa otteluissa Montreal jyräsi Detroitin 7–3 ja Ottawa löi Dallasin 4–1. Jesperi Kotkaniemi kirjautti yhden syöttöpisteen Montrealin vakuuttavassa voitossa.

Detroit on hävinnyt kauden kuusi ensimmäistä otteluaan ensimmäistä kertaa seurahistoriassaan. Yhtä heikko alku Detroitilla oli viimeksi kaudella 1985–86, jolloin se pelasi avausottelunsa tasan ja hävisi sen jälkeen kahdeksan peliä putkeen.