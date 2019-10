Kapteeni Hilander jatkaa Ilveksen riveissä

Miesten jalkapalloliigan pronssista liigan lauantaisella päätöskierroksella taisteleva Tampereen Ilves on tehnyt jatkosopimuksen maalivahtinsa Mika Hilanderin kanssa, seura kertoi torstaina. Joukkueen kapteeni Hilander, 36, jatkaa Ilveksessä ensi kauden ja sopimuksessa on myös seuran optio kaudesta 2021.

Hilander on torjunut tällä kaudella kaikki Ilveksen 26 liigaottelua. Ensimmäiset liigapelinsä hän torjui kaudella 2010 Tampere Unitedin riveissä, edusti sen jälkeen kolme kautta KuPSia ja tuli Ilvekseen kaudeksi 2015. Tilillä on 235 liigaottelua, ja Hilander on myös edustanut Suomea kahdessa A-maaottelussa.

Ilves on liigan päätöskierrokselle lähdettäessä tasapisteissä Hongan kanssa sarjan kolmossijalla. Kausi päättyy Ilveksellä kotiotteluun HJK:ta vastaan, Honka kohtaa kotonaan IFK Mariehamnin.