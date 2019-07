Karstulan Ampumaviikolla paukkuu taas – hyttynen häiritsi, mutta some ei nuoria ampujalupauksia Arttu Laulaista, 17, ja Katja Makkosta, 15

Ammuin oman enkan, eikä ollut edes tiukkaa!

Näin riemuitsi Keiteleen Ampumaseuran 17-vuotias Arttu Laulainen Karstulan Ampumaviikolla. Hän ampui tuloksen 560 pienoispistoolin 25 metrin kisassa.

Mikkelin Ampujien Katja Makkosen, 15 kisa ei puolestaan mennyt ollenkaan nappiin.

– Itikka! Ensin se tuli tuohon otsalle, eikä se siinä häirinnyt. Mutta sitten kun se pisti, niin piti läimäyttää ja siinä meni keskittyminen pilalle, hän kertoi, hieman huvittuneena.

Laulainen ja Makkonen ovat Suomen Ampumaurheiluliiton tehoryhmän tulevaisuuden toivoja. He kilpailevat ja leireilevät Karstulan Ampumaviikolla ryhmän valmentajien Esko Tihisen ja Petri Eteläniemen valvovien ja opastavien silmien alla.

Arttu Laulaisen tähtäimessä ovat nuorten MM-kisat vuonna 2021. Taskussa on jo yksi SM-kulta, ja vielä pitäisi tulosta parantaa kymmenkunta pistettä, että maailmallakin pärjäisi. Askel kerrallaan mennään eteenpäin.

– Jospa kerrankin saisi ehjän 60 laukauksen sarjan. Nyt menee hyvin noin 40 laukaukseen asti, hän kertoo.

Katja Makkonen harjoitellut tosissaan vasta puoli vuotta ja hän tähtää ensin SM-tasolle.

– Sitten niin pitkälle kuin vain pääsen. Mutta tämän pitää olla hauskaa, ei siitä saa tulla tylsää, hän painottaa.

Keskittyminen. Oman mielen hallinta. Ajatusten pitäminen vain ja ainoastaan suorituksessa. Se on ampumaurheilun kilpailutilanteen tärkein juttu. Tekniikka ja taidot pitää olla kunnossa, mutta pääkopan tuloskunto ratkaisee.

Laulainen ja Makkonen kumpikin tunnustavat jännittävänsä kilpailuissa.

– Ihan hirveästi jännittää kisapaikalla. Vasta suorituspaikalla tulee rauhallinen olo, Katja Makkonen kuvailee.

– Eka laukaus ja viimeinen. Niitä jännittää ehkä eniten. Ei laukauksia siinä välillä, kertoo Laulainen.

Harjoitteluun kuuluu paljon henkistä valmennusta ja mielen rentouttamista. Karstulan Ampumaviikko on loistava paikka leireillä ja harjoitella kilpailutilanteenseen keskittymistä isompia areenoja varten.

Monelle nuorelle pahin mielen häirikkö on sosiaalinen media. Ampujilta ajatuskin somen suuntaan vie keskittymisen.

– Sen lisäksi jatkuva kännykän tuijottelu vie tarkkaa näkökykyä. Silmä väsyy ja haittaa tähtäämistä, Esko Tihinen ja Petri Eteläniemi huomauttavat.

Arttu Laulainen myöntää, että hän viettää paljon aikaa somessa ja netissä.

– Mutta ei ole mitään ongelmaa näin leirillä ja kilpailussa jättää kännykkää ja somea sivuun. Sitten illalla katson kämpillä, onko tullut viestejä, hän sanoo.

Katja Makkonenkaan ei kilpailun aikana mieti yhtään, mitähän somessa tapahtuu.

– En muutenkaan on kovin innokas somettaja. Illalla katson, onko kukaan soittanut tai laittanut viestiä.

Nuorten tehoryhmässä on 19 ampujaa.

– Ryhmään on scoutattu lupaavia ampujia nuorten sarjoista. He ovat seuratason ja maajoukkuetason välillä ja tarkoitus on kehittää heidän tietojaan ja taitojaan seuraavalle tasolle. Nyt viimeiset kaksi vuotta meillä on ollut hyvää tuulta toiminnassa. On innostuneita valmentajia ja kunnianhimoisia nuoria ampujia, Tihinen ja Eteläniemi sanovat.

Karstulan Ampumaviikko on tehoryhmän yksi kuudesta leiristä. Tehoryhmän päävalmentaja on Juhani Forsman, mutta Tihinen ja Eteläniemi vetävät Karstulan leirin. Ampumaviikko saa valmentajakaksikolta vuolaita kehuja.

– Täällä on useita kilpailuja ja voimme koko ajan opetella, miten isommassakin kilpailutilanteessa menetellä. Oikeastaan ainoa tilaisuus sellaiseen harjoitteluun.

– Täällä homma toimii ja rata-alue on miellyttävä. Ainoa toive olisi elektronien taulujärjestelmä, mutta kyllä osumat pahvitauluistakin löytyy. Järjestelmä olisi iso investointi, miehet sanovat.