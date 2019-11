Kasimir Kaskisuo ei tiennyt mitä odottaa mutta löysi kiekon kuusi kertaa maalistaan

Kasimir Kaskisuo lähti Pohjois-Amerikkaan 2013 etsimään tietä NHL:ään, ja lauantaina suomalaismaalivahdin runsaat kuusi vuotta kestänyt etsintä päättyi, kun hän pelasi 26-vuotiaana ensimmäisen ottelunsa maailman parhaassa jääkiekkoliigassa. Toronto Maple Leafsin maalia vartioinut Kaskisuo sai kaivaa kiekon takaansa kuusi kertaa, kun Pittsburgh Penguins löylytti vieraansa 6–1.

– Itse asiassa tunsin oloni aika luottavaiseksi. Tein omat rutiinini ja yritin saada tämän tuntumaan tavalliselta jääkiekkopeliltä, ja pystyinkin siihen, Kaskisuo kuvasi valmistautumistaan Toronton nettisivuilla.

Jokerien kasvatti Kaskisuo lähti Pohjois-Amerikkaan takanaan vain junioripelejä sekä kaksi miesten II divisioonan peliä Bewessä. Hän ei mahtunut kertaakaan nuorten maajoukkueisiin, joissa Suomen maalia vartioivat 1993 syntyneiden ikäluokan alle 18-vuotiaiden MM-turnauksessa 2011 Samu Perhonen ja Richard Ullberg. Perhonen torjuu nykyään Liigassa, ja Ullbergin ura päättyi jo vuosia sitten.

Kuuden vuoden aikana Kaskisuo on edennyt NAHL-junioriliigan, yliopistopelien sekä ECHL- ja AHL-liigojen kautta NHL:ään.

– En tuntenut väsymystä koko ottelussa. Oli kiva saada paljon laukauksia ja vaikeita tilanteita. En oikeastaan tiennyt mitä odottaa. Tässä oli paljon hyvää ja joitakin asioita, joiden kanssa pitää tehdä töitä, Kaskisuo sanoi.

Toronton joukkuekaverit kannustivat tulokasmaalivahtia näkyvästi.

– Se merkitsee paljon. Minusta tuntui että he taistelivat puolestani, mutta homma ei toiminut tänään. Tietysti on tunteikasta ja tietyllä tavalla hullua pelata ensimmäisessä ottelussa, joten oli hyvä saada tukea ja tietää että he taistelevat puolestasi loppuun asti, Kaskisuo sanoi.

Toronto oli hävinnyt edellisiltana Bostonille 2–4, eikä päävalmentaja Mike Babcockin mielestä pelannut tarpeeksi kovaa.

– Emme pelanneet tarpeeksi kovaa tarpeeksi pitkään. Lopulta kyse on siitä, että urheilija laittaa hikipaidan päälle. Urheilijan pitäisi haluta olla ylpeä siitä miten kovaa kamppailee ja miten kovaa pelaa toisten puolesta. Emme näyttäneet siltä, Babcock ruoski.