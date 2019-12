Kaske ja Välimäki golfasivat niukasti viikonlopun kierroksille

Suomalaisgolffarit Janne Kaske ja Sami Välimäki etenivät viikonlopun kierroksille golfin miesten Euroopan-kiertueella Australiassa. Kaksikko selvitti cut-rajan niukasti vain yhden lyönnin erolla. Kaske selvitti perjantain kierroksen 71 ja Välimäki 73 lyönnillä, ja he jakavat kahden kierroksen jälkeen 58. sijaa tuloksella +1.

– Kenttä on todella hankala. Tiiltä ihan normaali, mutta griinien ympäristöt ja reunat viettävät poispäin joka reiällä. Griinin reunaan päätyvä lyönti valuu lähes poikkeuksetta 10 metriä sivuun, mistä on sitten hankalia chippejä tiedossa. Grainia griineillä on myös enemmän kuin missään muualla, missä olen pelannut, Kaske kertoi Golfpiste-sivustolla.

Kilpailun kärjessä on Kiinan Yechun Yuan, jonka yhteistulos on yhdeksän alle parin.