Kauden tasoonsa verrattuna tarkasti heittänyt Markkanen oli joukkueensa tehokkain – Bulls hävisi jatkoajalla

NBA-koripalloilija Lauri Markkanen pelasi kauden kolmanneksi tehokkaimman ottelunsa, kun hän upotti 22 pistettä Miamin korisukkaan. Markkasen edustama Chicago taipui lopulta jatkoajan päätteeksi lukemin 105–110.

Markkanen on tuskaillut heittotarkkuutensa kanssa, mutta maanantain vastaisen yön kaikkien pelitilanneheittojen osumatarkkuus 53,3 ja kolmosten osumatarkkuus 40 ylittivät reilusti hänen kauden tasonsa 37,1 ja 31,4.

– Saimme paljon irti monista pelaajistamme. Denzel (Valentinella) oli hetkensä, Coby (White) pelasi upeasti. Hän sai pitää palloa enemmän ja antoi kahdeksan syöttöä. Lauri pelasi mielestäni hienon ottelun. Me taistelimme, Chicagon valmentaja Jim Boylen kertoi joukkueen Twitter-tilillä.

Markkanen aloitti kauden 35 pisteen vyörytyksellä, mutta sen jälkeen tahti on ailahdellut. Kauden toiseksi korkein pistenoteeraus 24 on marraskuun lopulta, ja nyt Markkanen jatkoi viime otteluiden nousujohteista heittopeliään. Hän on yltänyt vähintään 20 pisteeseen kolmessa viimeisistä neljästä ottelusta, kun edeltävissä 20 ottelussa raja meni rikki vain kahdesti.

Miamia vastaan Markkanen tilastoi myös seitsemän levypalloa, kaksi koriin johtanutta syöttöä ja yhden riiston.

"Kukaan ei pidä häviämisestä"

Chicago on taapertanut tällä kaudella tuttuun tapaan. Pudotuspeleihin yltäminen vaatisi tahdin kiristämistä, mutta taistelu ennakkosuosikki Miamia vastaan oli taas välähdys paremmasta. Miami otti seitsemännen voittonsa kymmenen viime ottelun otannan aikana. Chicago on vastaavana ajanjaksona voittanut neljä peliä.

– Kukaan ei pidä häviämisestä. Emme ole iloisia tappiosta. Minulla on turhautunut ryhmä jätkiä, jotka haluavat voittaa. Se on tärkeää, mutta asia pitää asettaa mittasuhteisiin. Tämä on sarjan kolmanneksi nuorin joukkue, Boylen kommentoi Chicago Sun-Timesille.

Valmentajan mukaan joukkue oppii koko ajan ja saa onnistumisia, mutta jokainen tappio tekee pahaa.

– Annoimme vastustajalle muutaman korin, ja he käyttivät paikkansa, Boylen sanoi.